Казахстанец снова выпил перед поездкой и рискует надолго забыть о свободе

В Актобе полицейские задержали водителя, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, уже имея за плечами семилетний запрет на вождение. Об этом 24 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, инцидент произошел в жилом массиве Жанаконыс. Сотрудники патрульной полиции остановили отечественный автомобиль ВАЗ, а подозрительное поведение водителя заставило стражей порядка проверить его тщательнее.

Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило догадки полицейских: мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе проверки установлено, что в 2019 году водитель уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и был лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет", – рассказали в ДП региона.

В настоящее время транспортное средство водворено на специализированную стоянку, а сам нарушитель помещен в изолятор временного содержания.

За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения ему грозит серьезная уголовная ответственность. Законом предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с пожизненным лишением права управлять транспортными средствами.

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