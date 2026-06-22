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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и еще трех городов о НМУ

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются сразу в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"22 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Талдыкоргане и ночью – в Темиртау, Караганде", – предупредили синоптики горожан.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:14
Опубликовано штормовое предупреждение на 22 июня

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в понедельник обрушатся дожди с грозами и град. Подробнее о погоде на 22 июня 2026 года можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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