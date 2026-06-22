"Казгидромет" предупредил жителей Алматы и еще трех городов о НМУ

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются сразу в четырех городах Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"22 июня 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, Талдыкоргане и ночью – в Темиртау, Караганде", – предупредили синоптики горожан.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Опубликовано штормовое предупреждение на 22 июня

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан в понедельник обрушатся дожди с грозами и град. Подробнее о погоде на 22 июня 2026 года можете узнать по ссылке.