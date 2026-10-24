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События

Водитель сбил дорожных рабочих в Акмолинской области: один погиб

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 17:26 Фото: Zakon.kz
Смертельная авария произошла на 163-м километре трассы Астана – Атбасар – Жаксы, сообщает Zakon.kz.

23 октября на 163 км автодороги Астана – Атбасар – Жаксы водитель, следуя на автомобиле Chery Arrizo 8, совершил наезд на трех работников дорожной организации, которые находились на проезжей части без светоотражающих жилетов.

В результате ДТП один пешеход скончался на месте происшествия, двое госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в полиции.

По данному факту полицией проводится расследование.

Ранее в Акмолинской области казахстанка на иномарке на полной скорости врезалась в табун лошадей.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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