Водитель сбил дорожных рабочих в Акмолинской области: один погиб

Смертельная авария произошла на 163-м километре трассы Астана – Атбасар – Жаксы, сообщает Zakon.kz.

23 октября на 163 км автодороги Астана – Атбасар – Жаксы водитель, следуя на автомобиле Chery Arrizo 8, совершил наезд на трех работников дорожной организации, которые находились на проезжей части без светоотражающих жилетов.

В результате ДТП один пешеход скончался на месте происшествия, двое госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в полиции.

По данному факту полицией проводится расследование.

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