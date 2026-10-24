Водитель сбил дорожных рабочих в Акмолинской области: один погиб
Фото: Zakon.kz
Смертельная авария произошла на 163-м километре трассы Астана – Атбасар – Жаксы, сообщает Zakon.kz.
23 октября на 163 км автодороги Астана – Атбасар – Жаксы водитель, следуя на автомобиле Chery Arrizo 8, совершил наезд на трех работников дорожной организации, которые находились на проезжей части без светоотражающих жилетов.
В результате ДТП один пешеход скончался на месте происшествия, двое госпитализированы в медицинское учреждение, сообщили в полиции.
По данному факту полицией проводится расследование.
Ранее в Акмолинской области казахстанка на иномарке на полной скорости врезалась в табун лошадей.
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