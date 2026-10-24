"Это позор!": казахстанка возмутилась поведением туристов на Большом Алматинском озере

Популярная достопримечательность Алматы оказалась в центре обсуждения из-за мусора, который оставляют после себя отдыхающие. Казахстанка возмутилась поведением посетителей Большого Алматинского озера (БАО), сообщает Zakon.kz.

Поводом для обсуждения стал эмоциональный пост пользовательницы ayanilyuna в соцсети Threads. Девушка рассказала, что отправилась на БАО в будний день и была шокирована поведением отдыхающих.

По ее словам, наплыв туристов здесь большой даже в будни, однако культура поведения многих посетителей оставляет желать лучшего.

"Это просто позор! Перед нами на камне сидели ребята лет 18. Рядом с ними лежал мусор. Так вот, они просто встали и ушли, оставив все после себя. Мы даже не сразу сообразили, что кто-то может вот так запросто оставить мусор и уйти. Ну и замечание сделать им не успели. Никогда не понимала, в чем проблема забрать с собой то, что сам же принес. В итоге у нас получилось собрать три небольших пакета мусора, больше не во что было", – поделилась она.

На публикацию отреагировали в пресс-службе Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Там сообщили, что территорию в районе Большого Алматинского озера убирают ежедневно, в том числе до прибытия основного потока посетителей.

"В данной локации отмечается высокая посещаемость. К сожалению, отдельные отдыхающие не соблюдают правила пребывания на особо охраняемой природной территории и оставляют после себя мусор. В условиях постоянного потока туристов загрязнение возникает и после проведения уборочных работ", – пояснили 24 октября 2026 года в пресс-службе нацпарка.

Администрация парка подкрепила свои слова фотоотчетом за 24 октября и призвала казахстанцев бережнее относиться к экологии.

"Призываем посетителей соблюдать природоохранные требования, забирать мусор с собой и бережно относиться к окружающей среде. Сохранение чистоты и уникальной природы Большого Алматинского озера требует ответственного отношения каждого", – говорится в ответе.

В акимате Алматы также добавили, что на БАО уже провели дополнительную санитарную очистку и усилят контроль за соблюдением правил посещения нацпарка.

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