Цветет вопреки осени: в Алматы распустился "ведьмин орех"

В Главном ботаническом саду Алматы зацвел легендарный "ведьмин орех". Администрация парка рассказала и показала растение, которое цветет с сентября по декабрь, сообщает Zakon.kz.

Известно, гамамелис виргинский в отличие от большинства растений цветет осенью, а не весной. За необычно позднее цветение с сентября по декабрь его нередко называют "ведьмин орех" или "волшебный орешник".

Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) – кустарник или небольшое дерево из семейства гамамелисовых, происходящее с атлантического побережья Северной Америки. Осенью, когда большинство растений уже готовится к зиме, на его ветках распускаются желтые цветки с тонкими, закрученными лепестками, напоминающими солнечные лучи.

Стоит отметить, что это не только красивое, но и ценное лекарственное растение.

К примеру, с древних времен индейцы использовали его листья как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.

На сегодняшний день экстракты гамамелиса широко применяются в фармацевтике и косметологии – они обладают противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим действием, а также помогают ухаживать за чувствительной и проблемной кожей.

В Главном Ботаническом саду гамамелис виргинский выращивается с 1955 года.

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