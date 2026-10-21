#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
События

Цветет вопреки осени: в Алматы распустился "ведьмин орех"

Гамамелис виргинский, растение, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 17:46 Фото: pexels
В Главном ботаническом саду Алматы зацвел легендарный "ведьмин орех". Администрация парка рассказала и показала растение, которое цветет с сентября по декабрь, сообщает Zakon.kz.

Известно, гамамелис виргинский в отличие от большинства растений цветет осенью, а не весной. За необычно позднее цветение с сентября по декабрь его нередко называют "ведьмин орех" или "волшебный орешник".

Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) – кустарник или небольшое дерево из семейства гамамелисовых, происходящее с атлантического побережья Северной Америки. Осенью, когда большинство растений уже готовится к зиме, на его ветках распускаются желтые цветки с тонкими, закрученными лепестками, напоминающими солнечные лучи.

Стоит отметить, что это не только красивое, но и ценное лекарственное растение.

К примеру, с древних времен индейцы использовали его листья как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.

На сегодняшний день экстракты гамамелиса широко применяются в фармацевтике и косметологии – они обладают противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим действием, а также помогают ухаживать за чувствительной и проблемной кожей.

В Главном Ботаническом саду гамамелис виргинский выращивается с 1955 года.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 17:46
Самое красивое дерево в Алматы: как огненно-красный гигант из Америки стал символом осени

15 октября 2026 года в Ботсаду Алматы специалисты высадили редкое растение – сибирку алтайскую (Sibiraea altaiensis), оно занесено в Красную книгу Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
19:25, 21 октября 2026
"Откуда столько синяков?!": девочка с аутизмом оказалась на улице Алматы без одежды
Гамамелис виргинский, растение
09:52, 01 декабря 2025
В Ботсаду Алматы нашли редкий "ведьмин орех"
цветы, груша, тоннель, Алматы
15:35, 16 апреля 2025
В ботсаду Алматы распустился живой тоннель из цветов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Слишкович покинул Казахстан по личным причинам
03:40, 22 октября 2026
Владимир Слишкович покинул "Женис"
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 октября 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 октября 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 октября 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: