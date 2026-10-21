Цветет вопреки осени: в Алматы распустился "ведьмин орех"
Известно, гамамелис виргинский в отличие от большинства растений цветет осенью, а не весной. За необычно позднее цветение с сентября по декабрь его нередко называют "ведьмин орех" или "волшебный орешник".
Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) – кустарник или небольшое дерево из семейства гамамелисовых, происходящее с атлантического побережья Северной Америки. Осенью, когда большинство растений уже готовится к зиме, на его ветках распускаются желтые цветки с тонкими, закрученными лепестками, напоминающими солнечные лучи.
Стоит отметить, что это не только красивое, но и ценное лекарственное растение.
К примеру, с древних времен индейцы использовали его листья как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.
На сегодняшний день экстракты гамамелиса широко применяются в фармацевтике и косметологии – они обладают противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим действием, а также помогают ухаживать за чувствительной и проблемной кожей.
В Главном Ботаническом саду гамамелис виргинский выращивается с 1955 года.
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