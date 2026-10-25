Главы иностранных государств поздравили казахстанцев с Днем Республики

На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю национального праздника – Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

Президент России Владимир Путин в своей телеграмме подчеркнул успехи Казахстана в экономической и социальной сферах, отметив весомую конструктивную роль страны в международных делах и ее заслуженный авторитет на мировой арене.

"Отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что мы будем и впредь последовательно укреплять взаимовыгодные российско-казахстанские связи по всем направлениям – на благо наших дружественных народов, а также в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", – написал Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что в Казахстане последовательно реализуются масштабные политические реформы, обеспечивается общественная стабильность, поддерживаются устойчивые темпы экономического развития, повышается благосостояние населения, укрепляются региональные и международные позиции страны.

"Придаю особое значение развитию казахско-китайских отношений. Готов и впредь прилагать совместные усилия для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества, наполняя его конкретным содержанием во благо народов двух стран", – заявил глава Китая.

Ранее поздравительное послание на имя главы нашего государства направил президент США Дональд Трамп.

"Я высоко ценю Расширенное стратегическое партнерство между нашими странами и рассчитываю на дальнейшее развитие прекрасных отношений, выстроенных между Вами и мной в период моих обоих президентских сроков. Для меня большая честь присоединиться к празднованию этой важной вехи", – подчеркнул Трамп.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с удовлетворением подчеркнул, что в последние годы благодаря совместным усилиям двух лидеров отношения стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном, основанные на принципах добрососедства и тесной дружбы, приобретают все более прочный характер.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что принятие Декларации о государственном суверенитете 25 октября 1990 года открыло путь к становлению независимого Казахстана, отразив верность историческому наследию и твердую решимость народа самостоятельно строить будущее своей страны.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон высоко оценил отношения дружбы и сотрудничества с Казахстаном, основанные на исторических традициях и принципах взаимоуважения и взаимного доверия.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем поздравлении подчеркнул, что за годы суверенного развития Казахстан добился значительных успехов в укреплении своей государственности, улучшении благосостояния народа и повышении авторитета страны на международной арене.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что особые отношения двух стран, имеющие глубокие исторически и культурные корни, будут и впредь развиваться в духе расширенного стратегического партнерства на благо народов двух стран.

" Ярким свидетельством прочности нашего стратегического партнерства стали шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции, состоявшееся 14 мая 2026 года в Астане, а также последовавший за ним неформальный саммит Организации тюркских государств в Туркестане", – подчеркнул Эрдоган.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан как братская страна искренне рад значительным успехам и достижениям Казахстана.

"Наши регулярные взаимные визиты, встречи и активный диалог на высшем уровне играют важную роль в еще более стремительном развитии наших двусторонних отношений, укреплении стратегического партнерства, а также союзничества, и наполнении их новым содержанием. Высоко ценю Ваш недавний визит в Азербайджан для участия в седьмом саммите СВМДА", – написал Ильхам Алиев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своей телеграмме выразил самые теплые поздравления и пожелания.

"Прошу передать всему народу Казахстана заверения в глубокой и искренней дружбе французского народа. В преддверии 35-летия установления дипломатических отношений хотел бы особо отметить, что с момента обретения Казахстаном независимости наши страны последовательно укрепляют двустороннее сотрудничество и сближают позиции по широкому кругу международных вопросов, объединяя усилия во имя мира, процветания и устойчивого развития", – говорится в послании.

В своей телеграмме Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III передал теплые слова пожелания Касым-Жомарту Токаеву и всем гражданам Казахстана. Король Чарльз III высоко оценил прочные узы дружбы между двумя странами, поступательное развитие двусторонних отношений и подтвердил неизменную приверженность дальнейшему укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Кореи Ли Чжэ Мён выразил уверенность в том, что Казахстан, опираясь на богатые традиции государственности, общественной стабильности и национального единства, продолжит уверенное движение по пути созидания и процветания.

"С особым удовлетворением отмечаю установление между Республикой Корея и Республикой Казахстан отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, ориентированного на будущее, по итогам Вашего государственного визита в Сеул в сентябре этого года", – говорится в телеграмме.

Свои поздравления также направили президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Швейцарии Ги Пармелан, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, заместитель премьер-министра ОАЭ, руководитель Администрации президента шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, султан Омана Хайсам бен Тарик, хранитель двух святынь – король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, король бельгийцев Филипп, король Испании Фелипе VI, король Швеции Карл XVI Густав, князь Монако Альбер II, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, император Японии Нарухито, король Таиланда Маха Вачиралонгкорн, папа римский Лев XIV, исполняющая обязанности президента Сербии Ана Брнабич, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Пакистана Асиф Али Зардари, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Индонезии Прабово Субианто, президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, президент Вьетнама То Лам, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, президент Чехии Петр Павел, президент Румынии Никушор Дан, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Мальты Мириам Спитери Дебоно, президент Болгарии Илияна Йотова, президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие, сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Европейского Совета Антониу Кошта, генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.

"Поздравительные телеграммы продолжают поступать", – отметили в Акорде.

Ранее Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.