Над Акордой торжественно подняли флаг Казахстана в честь Дня Республики

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага, сообщает Zakon.kz.

На площади перед резиденцией Акорда с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.