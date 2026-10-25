Над Акордой торжественно подняли флаг Казахстана в честь Дня Республики
Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага, сообщает Zakon.kz.
На площади перед резиденцией Акорда с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.
Начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.
Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны, отметили в Акорде.
Ранее Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.
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