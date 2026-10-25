#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+2°
$
451.05
504.95
5.6
События

Над Акордой торжественно подняли флаг Казахстана в честь Дня Республики

флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 12:01 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага, сообщает Zakon.kz.

На площади перед резиденцией Акорда с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики.

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 12:01

Фото: Акорда

Начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.

флаг РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 12:01

Фото: Акорда

Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны, отметили в Акорде.

Ранее Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Государственный флаг, День Республики, Алматы
13:24, 25 октября 2024
Государственный флаг подняли в Алматы в честь Дня Республики
поднятие флага
13:28, 25 октября 2025
В Алматы в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия флага РК
Жетысу
20:25, 25 октября 2025
В Жетысу в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия Государственного флага
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дастан Сатпаев бьет по мячу
12:04, Сегодня
Дастан Сатпаев получил оценку в разгромном матче "Бёрнли" с "Линкольном" в Чемпионшипе
Дана Уайт стоит за трибуной
11:47, Сегодня
Дана Уайт сообщил, что UFC готовит турнир в Казахстане
Талгат Байсуфинов на тренировке сборной Казахстана
11:12, Сегодня
Талгат Байсуфинов близок к назначению главным тренером "Кайсара"
Толеген Тлеумуратов на черно-белом фото
10:46, Сегодня
Скоропостижно скончался тренер молодёжной сборной Казахстана по таеквондо Тлеумуратов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: