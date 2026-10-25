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События

Заморозки до -11°C обрушатся на несколько областей Казахстана 26 октября

лист, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 15:02 Фото: magnific
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, по прогнозу "Казгидромета", на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. В северных, юго-восточных и центральных регионах пройдут дождь и снег, на севере прогнозируется гололед.

По республике ожидается туман. В западных, южных, восточных и юго-восточных регионах усилится ветер, на западе и юге возможны пыльные бури.

Заморозки до -2...-11°C прогнозируются в области Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях, на западе и севере Туркестанской, севере и в центре Кызылординской области.

Высокая пожарная опасность ожидается в Мангистауской области, на северо-западе, западе, юге и востоке Западно-Казахстанской, востоке Актюбинской, севере Кызылординской, севере, юге и востоке Жамбылской, юге Костанайской области и области Жетысу, западе, юге и востоке Алматинской, западе, севере, в центре и предгорных районах Туркестанской области.

Чрезвычайная пожарная опасность прогнозируется в Кызылординской и Атырауской областях, на западе, юге и в центре Актюбинской, западе Карагандинской, в центре Мангистауской областей, западе и в центре области Улытау, востоке области Жетысу.

Ранее синоптики поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте с 25 до 27 октября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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