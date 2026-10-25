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Опубликовано штормовое предупреждение на 26 октября

Непогода в аэропорту, снегопад, самолет, самолеты, неблагоприятные погодные условия, задержка рейса, задержка рейсов, нелетная погода, аэропорт зимой, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 17:08 Фото: unsplash
"Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 26 октября 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и 16 областях РК, сообщает Zakon.kz.

В Алматы ночью ожидаются заморозки -2...-4°C. Ожидается высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, временами ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

В Алматинской области на востоке и в горных районах ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -2...-7°C. На западе, юге и востоке ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидаются заморозки -2...-4°C. Ожидается высокая пожарная опасность.

В Шымкенте ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки -2°C. Ожидается высокая пожарная опасность.

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Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается ветер 15-20 м/с. Ночью на севере и западе ожидаются заморозки -1...-3°C. На севере, западе, в центре и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, ночью — заморозки -1...-3°C. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе и юге Атырауской области ожидается пыльная буря. На западе днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на юге и в центре ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре — чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На северо-западе, западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах ожидается ветер 15-20 м/с, ночью порывы до 25 м/с. Ночью по области ожидаются заморозки -3...-8°C. На севере и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке также ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ночью ожидаются заморозки -6...-8°C.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. В районе Алакольских озер ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. Ночью ожидаются заморозки -2...-7°C, в центре области до -11°C. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки -9...-11°C.

На востоке Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре — чрезвычайная.

Днем в центре, на юге и севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. В центре, на юге и севере ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью на севере и в центре ожидаются заморозки -3°C. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере — высокая. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря, порывы ветра до 15 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1...-3°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на юго-востоке ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке области Абай ожидается туман. Днем на юго-западе и в центре ожидается ветер 15-20 м/с.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега, гололед. На западе, севере и юге ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

На западе и юге Павлодарской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед. На севере и в центре ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

Ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке области Улытау ожидается туман. На западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере и востоке Костанайской области ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в семи городах Казахстана 26 октября.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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