События

В Индии погиб редкий черный гриф из Казахстана

гриф, птица, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 11:40 Фото: pixabay
На днях в СМИ появилась информация о том, что в Индии погиб редкий черный гриф из Казахстана. В Центре изучения и сохранения биоразнообразия (BRCC) рассказали Zakon.kz подробности произошедшего и предысторию миграции птиц.

Стоит сразу отметить, что программа по изучению миграции черных грифов стартовала в июле 2024 года.

Тогда орнитологами BRCC совместно с Российской сетью изучения и охраны пернатых хищников (RRRCN) GPS-трекерами и цветными кольцами были помечены 3 молодых грифа, а в 2025 году еще 2.

Фото: Центра изучения и сохранения биоразнообразия (BRCC)

Работа проводилась в южной части Казахстана в горах Каратау на территории Сырдарья-Туркестанского регионального природного парка.

Фото: Центра изучения и сохранения биоразнообразия (BRCC)

Уже осенью 2024 года первые три птицы успешно улетели на зимовку, два грифа зимовали в Индийском Раджастане, а одна птица на юге Таджикистана. На следующий год, весной 2025 года, все птицы успешно вернулись в Казахстан и все лето провели в Центральном Казахстане. Так как птицы еще молодые, в это время они не участвуют в размножении.

Фото: Центра изучения и сохранения биоразнообразия (BRCC)

К сожалению Асу, одна из помеченных в 2024 году, птиц не пережила вторую зимовку в Индии.

"Благодаря трекеру мы смогли проследить, что в начале февраля 2026 года сигнал стал приходить из одной и той же локации. Наш коллега из Индии поехал на место зимовки птиц, где и обнаружил грифа мертвым", – рассказали ученые.

Фото: Центра изучения и сохранения биоразнообразия (BRCC)

По предварительной оценке, падальщик погиб после поедания туши домашнего скота, которому перед смертью вводили обезболивающий препарат, негативно влияющих на пернатых падальщиков. К группе таких препаратов относятся диклофенак, нимесулид, кетопрофен и флуниксин.

Данный фактор на протяжении многих лет признается ключевой причиной резкого сокращения популяций падальщиков в глобальном масштабе.

Также сказано, что в Раджастхане расположены крупнейшие площадки для утилизации павшего скота (скотомогильники), которые поддерживают одну из самых высоких концентраций зимующих хищных птиц в Азии, ежегодно привлекая множество мигрирующих видов из Центральной Азии.

Однако экологи предупреждают, что продолжающееся использование токсичных ветеринарных препаратов остается серьезной угрозой.

Кроме того, недавно власти Индии запретили производство, продажу и распространение всех форм нимесулида – препарата, широко используемого в качестве обезболивающего для скота.

Несмотря на запрет, экологи утверждают, что лекарство по-прежнему легко доступно в некоторых частях Раджастхана. Экологи подчеркивают, что огромное количество хищников, мигрирующих из Центральной Азии, зимой зависят от скотомогильников в Раджастхане как от источника пищи, и воздействие токсичных препаратов все чаще влияет на выживаемость молодых особей.

"Нимесулид широко использовался как обезболивающее для животных, включая крупный рогатый скот, свиней и лошадей. Когда такие животные погибают и их туши выбрасывают, грифы поедают их токсичные остатки, что часто оказывается смертельным, особенно для молодых птиц", – пояснил исследователь Дау Лал Бохра.

Грифы в Казахстане редкие и охраняемые птицы. Основные виды: стервятник (Egyptian vulture) и черный гриф (Aegypius monachus). Популяции небольшие: несколько сотен пар. Причины редкости: потеря кормовой базы, отравления, браконьерство. Все виды включены в Красную книгу Казахстана и требуют охраны.

Ранее мы рассказывали, что редкий хищник с невероятным зрением появился на востоке Казахстана.

Читайте также
В степях Казахстана редкий манул стал чаще выходить к камерам
14:28, 13 июня 2025
В степях Казахстана редкий манул стал чаще выходить к камерам
Модный приговор в небе Казахстана: зачем степному орлу "рюкзачок"
09:29, 05 июля 2025
Модный приговор в небе Казахстана: зачем степному орлу "рюкзачок"
"Не такой уж и черный": зоопарк Шымкента раскрыл секреты одной из самых крупных птиц мира
12:40, 24 октября 2024
"Не такой уж и черный": зоопарк Шымкента раскрыл секреты одной из самых крупных птиц мира
Читайте также
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
15:53, Сегодня
Казахский боксёр пережил нокдаун и "лишил" туркменского бойца "золота" на Futures Cup
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
15:07, Сегодня
Елена Рыбакина встала в один ряд с Новаком Джоковичем
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
14:20, Сегодня
Фрэнсис Нганну предрёк нокаут в бою с Джоном Джонсом
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
13:22, Сегодня
Экс-звезда UFC поставит дом на поражение Хамзата Чимаева
