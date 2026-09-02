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События

"Самая ценная находка года": загадочная гостья "Алтын-Эмеля" "вышла в люди"

Туркестанская рысь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 12:56 Фото: pixabay
Краснокнижная хищница дважды показалась фотоловушке государственного национального природного парка "Алтын-Эмель", сообщает Zakon.kz.

Сотрудники, опубликовав кадры с рысью 2 сентября 2026 года, уточнили с восторгом, что это самая ценная находка годового исследования.

"Наша фотоловушка, установленная на горе Большой Калкан в парке "Алтын-Эмель", запечатлела невероятные кадры. На них – занесенная в Красную книгу, крайне осторожная и загадочная туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus)", – отмечают в администрации одного из самых известных и крупных природных парков в Казахстане.

Также говорится, что в ходе наблюдений, проводившихся на протяжении всего года, этот редкий хищник попал в объектив фотоловушки всего 2 раза.

"Это отлично показывает, насколько скрытный образ жизни он ведет". Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель"

Туркестанская рысь (лат. Lynx lynx isabellinus) – это редкий, скрытный и малоизученный подвид обыкновенной рыси, занесенный в Красную книгу Казахстана (III категория) и других стран Центральной Азии. Охота на этого уникального горного хищника строго запрещена еще с 1976 года.

Немного ранее сотрудники Катон-Карагайского национального парка решили поближе познакомить казахстанцев с интересной хищной птицей. Речь идет о бородаче.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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