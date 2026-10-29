#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
457.09
508.42
5.67
События

Самовольно сорвали пломбу: в Алматы предприятию отключили воду за долг в 1,4 млн тенге

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 15:49 Фото: unsplash
Предприятие ГКП "Алматы Су" в Ауэзовском районе провело рейдовые мероприятия в отношении коммерческих объектов, имеющих задолженность за коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

В центре внимания оказалось ТОО "Абырой", расположенное по адресу: 8-й микрорайон, дом 37А.

"Задолженность предприятия за услуги водоснабжения составляет 1 миллион 400 тысяч тенге". ГКП "Алматы Су"

Известно, что потребителю неоднократно направлялись устные и письменные предупреждения о необходимости погашения долга. После предупреждений шаровой кран был опломбирован, однако потребитель самостоятельно снял пломбу и повторно подключил воду.

К сожалению, несмотря на предупреждения, задолженность так и не была погашена.

"Несвоевременная оплата коммунальных услуг может привести к отключению водоснабжения, принудительному взысканию долга через суд и аресту денежных средств на банковских счетах".ГКП "Алматы Су"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 15:49
Вода на западе Казахстана станет дешевле почти в 5 раз

Ранее в пресс-службе ГКП "Алматы Су" напомнили, что с 1 октября 2026 года в городе действуют новые тарифы на воду, и посоветовали жителям проверить счетчики, чтобы избежать переплат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Водоем Сорбулак
16:28, 15 января 2026
Экологический скандал со сточными водами под Алматы: предприятие оштрафовали на 14 млн тенге
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
11:28, 24 февраля 2026
Коммерческие объекты в Алматы рискуют остаться без холодной воды
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
09:53, 27 апреля 2026
Крупный микрорайон Алматы почти на день останется без холодной воды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Чемпионат мира по борьбе
16:52, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Алтын Шагаева не сумела выйти в финал
Елена Рыбакина и Юлия Путинцева
16:37, Сегодня
Вышло видео казахстанского дерби Рыбакина - Путинцева на Japan Open
Елена Рыбакина готовится к подаче в Нинбо
16:16, Сегодня
Стали известны призовые Елены Рыбакиной за победу над Путинцевой в 1/8 финала Токио
Елдос Сметов на Азиаде-2026
16:03, Сегодня
Казахское дерби: Елдос Сметов и Талгат Орынбасар оспорят "бронзу" топ-турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: