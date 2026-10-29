Самовольно сорвали пломбу: в Алматы предприятию отключили воду за долг в 1,4 млн тенге

Предприятие ГКП "Алматы Су" в Ауэзовском районе провело рейдовые мероприятия в отношении коммерческих объектов, имеющих задолженность за коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

В центре внимания оказалось ТОО "Абырой", расположенное по адресу: 8-й микрорайон, дом 37А.

"Задолженность предприятия за услуги водоснабжения составляет 1 миллион 400 тысяч тенге". ГКП "Алматы Су"

Известно, что потребителю неоднократно направлялись устные и письменные предупреждения о необходимости погашения долга. После предупреждений шаровой кран был опломбирован, однако потребитель самостоятельно снял пломбу и повторно подключил воду.

К сожалению, несмотря на предупреждения, задолженность так и не была погашена.

"Несвоевременная оплата коммунальных услуг может привести к отключению водоснабжения, принудительному взысканию долга через суд и аресту денежных средств на банковских счетах". ГКП "Алматы Су"

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Ранее в пресс-службе ГКП "Алматы Су" напомнили, что с 1 октября 2026 года в городе действуют новые тарифы на воду, и посоветовали жителям проверить счетчики, чтобы избежать переплат.