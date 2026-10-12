#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Советы

Новые тарифы на воду в Алматы: жителей призвали проверить счетчики

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 17:54 Фото: pexels
Сегодня, 12 октября 2026 года, в пресс-службе ГКП "Алматы Су" напомнили, что с 1 октября в городе действуют новые тарифы на воду, и посоветовали проверить счетчики, чтобы избежать переплат, сообщает Zakon.kz.

Установка и поверка счетчиков воды: что важно знать

Чтобы расчеты за водоснабжение и водоотведение были корректными, важно следить за исправностью прибора учета воды, своевременно проводить его поверку и при необходимости устанавливать новый счетчик.

Установка счетчика

Прибор учета позволяет определять фактический объем потребленной воды. При установке нового счетчика важно убедиться, что он соответствует установленным требованиям, а монтаж выполнен квалифицированным специалистом.

Поверка счетчика

Поверка – это проверка точности измерений прибора учета. Ее необходимо проводить с периодичностью, установленной для конкретного типа счетчика. Срок следующей поверки можно уточнить в паспорте прибора или у специализированной организации.

Когда нужно менять счетчик?

Если прибор неисправен, поврежден или не подлежит дальнейшей эксплуатации, необходимо решить вопрос о его ремонте или замене в соответствии с установленными требованиями.

Почему это важно?

Своевременная поверка и исправный счетчик помогают избежать ошибок в учете потребленной воды и обеспечивают корректность начислений.

"Рекомендуем жителям проверять сроки поверки своих приборов учета и не откладывать необходимые процедуры". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Немного ранее специалисты рассказали и показали, где очищается питьевая вода для Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода
17:35, 08 октября 2026
От горных рек до кранов: как очищают питьевую воду для Алматы
Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
12:34, 28 сентября 2026
В Алматы поднимут тарифы на воду и канализацию
В двух районах Алматы отключат воду
14:12, 28 ноября 2023
В двух районах Алматы отключат воду
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Алькарас
17:49, Сегодня
Карлос Алькарас сенсационно проиграл в третьем круге "Мастерса" в Шанхае
Увидим ли экс - &quot;вольника&quot; на Азиаде?
17:45, Сегодня
Борец Алишер Ергали может попасть в заявку Казахстана на Азиаду в Саудовской Аравии
Женская сборная Казахстана U19
17:23, Сегодня
Женская сборная Казахстана до 19 лет проиграла Мальте и завершила отбор на ЕВРО
Игроки &quot;Алтая&quot; в матче КПЛ
17:01, Сегодня
"Непонятное удаление": тренер "Алтая" Павел Удалов — о поражении от "Каспия" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: