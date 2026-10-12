Новые тарифы на воду в Алматы: жителей призвали проверить счетчики

Сегодня, 12 октября 2026 года, в пресс-службе ГКП "Алматы Су" напомнили, что с 1 октября в городе действуют новые тарифы на воду, и посоветовали проверить счетчики, чтобы избежать переплат, сообщает Zakon.kz.

Установка и поверка счетчиков воды: что важно знать

Чтобы расчеты за водоснабжение и водоотведение были корректными, важно следить за исправностью прибора учета воды, своевременно проводить его поверку и при необходимости устанавливать новый счетчик.

Установка счетчика

Прибор учета позволяет определять фактический объем потребленной воды. При установке нового счетчика важно убедиться, что он соответствует установленным требованиям, а монтаж выполнен квалифицированным специалистом.

Поверка счетчика

Поверка – это проверка точности измерений прибора учета. Ее необходимо проводить с периодичностью, установленной для конкретного типа счетчика. Срок следующей поверки можно уточнить в паспорте прибора или у специализированной организации.

Когда нужно менять счетчик?

Если прибор неисправен, поврежден или не подлежит дальнейшей эксплуатации, необходимо решить вопрос о его ремонте или замене в соответствии с установленными требованиями.

Почему это важно?

Своевременная поверка и исправный счетчик помогают избежать ошибок в учете потребленной воды и обеспечивают корректность начислений.

"Рекомендуем жителям проверять сроки поверки своих приборов учета и не откладывать необходимые процедуры". Пресс-служба ГКП "Алматы Су"

Немного ранее специалисты рассказали и показали, где очищается питьевая вода для Алматы.