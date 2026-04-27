Крупный микрорайон Алматы почти на день останется без холодной воды
Фото: pexels
Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" обратилась с важной информацией к потребителям холодной воды и канализации, проживающим в микрорайоне Акжар в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.
Так, жители могут столкнуться с перебоями воды 28 апреля 2026 года с 09:00 до 20:00.
Известно, что кратковременные ограничения в подаче холодной воды связаны с вводом в эксплуатацию нового водопровода.
"Ограничения затронут жилые дома и административные здания, расположенные в мкр. Акжар.ГКП на ПХВ "Алматы Су"
Жителей специалисты попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Также сообщили, что дополнительную информацию можно получить по телефону 274-66-66.
Предыдущие ограничения с водой были зафиксированы в городе 21 апреля.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript