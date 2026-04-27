Общество

Крупный микрорайон Алматы почти на день останется без холодной воды

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 09:53 Фото: pexels
Администрация государственного коммунального предприятия (ГКП) "Алматы Су" обратилась с важной информацией к потребителям холодной воды и канализации, проживающим в микрорайоне Акжар в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Так, жители могут столкнуться с перебоями воды 28 апреля 2026 года с 09:00 до 20:00.

Известно, что кратковременные ограничения в подаче холодной воды связаны с вводом в эксплуатацию нового водопровода.

"Ограничения затронут жилые дома и административные здания, расположенные в мкр. Акжар.ГКП на ПХВ "Алматы Су"

Жителей специалисты попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Также сообщили, что дополнительную информацию можно получить по телефону 274-66-66.

Предыдущие ограничения с водой были зафиксированы в городе 21 апреля.

