Жителям Алматы подсказали, где купить мясо, овощи и фрукты со скидкой до 20%
Фото: пресс-служба акимата Алматы
31 октября и 1 ноября 2026 года в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и товаропроизводителей из регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В Управлении предпринимательства и инвестиций города обозначили также хорошую новость для жителей. Известно, что покупателям предложат более 400 тонн продукции по ценам на 8-20% ниже среднерыночных.
"Ярмарка развернется на ул. Казыбек би, на участке между пр. Абылай хана и ул. Панфилова. Жители смогут приобрести мясо, овощи, фрукты, молочную продукцию и другие продукты питания напрямую у производителей".Пресс-служба акимата Алматы
17 и 18 октября ярмарка проходила в шести точках города.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript