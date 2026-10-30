Жителям Алматы подсказали, где купить мясо, овощи и фрукты со скидкой до 20%

Фото: пресс-служба акимата Алматы

31 октября и 1 ноября 2026 года в Алматы пройдет расширенная сельскохозяйственная ярмарка с участием фермеров и товаропроизводителей из регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В Управлении предпринимательства и инвестиций города обозначили также хорошую новость для жителей. Известно, что покупателям предложат более 400 тонн продукции по ценам на 8-20% ниже среднерыночных. "Ярмарка развернется на ул. Казыбек би, на участке между пр. Абылай хана и ул. Панфилова. Жители смогут приобрести мясо, овощи, фрукты, молочную продукцию и другие продукты питания напрямую у производителей". Пресс-служба акимата Алматы 17 и 18 октября ярмарка проходила в шести точках города.

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