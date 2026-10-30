Поддельная справка о беременности не спасла казахстанку от ареста

В Талдыкоргане женщина, которую поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, попыталась избежать наказания с помощью поддельной справки о беременности, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы прокуратуры области Жетысу, во время рассмотрения административного дела в суде женщина предоставила справку частной клиники. Однако проверка показала, что она не обращалась в это медучреждение, не проходила обследование, а документ ей не выдавали.

Теперь по факту подделки документов начато досудебное расследование по части 1 статьи 385 УК РК.

При этом суд назначил женщине 15 суток административного ареста и лишил ее водительских прав на семь лет. Постановление уже вступило в законную силу.

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