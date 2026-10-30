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События

"Успели за минуты": на западе Казахстана полицейские спасли младенца

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 17:55 Фото: Zakon.kz
В Актобе водитель такси обратился на пульт "102" с просьбой о помощи: в салоне его авто находилась женщина с трехмесячным малышом, состояние которого резко ухудшилось, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец рассказал, что из-за дорожной пробки своевременно доставить ребенка в медицинское учреждение было затруднительно. Тогда водитель и попросил полицейских оказать содействие.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области уточнили, что буквально через 30 секунд с водителем связались сотрудники патрульной полиции Дархан Жумабай и Нурхат Султан. Уточнив местонахождение автомобиля, они незамедлительно выехали навстречу.

"Полицейские оказали необходимое содействие и помогли оперативно доставить мать с младенцем в детскую больницу. Там ребенку оказали необходимую помощь". Пресс-служба Департамента полиции (ДП) Актюбинской области

21 октября 2026 года сотрудники полиции Алматы помогли семье из города Есик Алматинской области экстренно доставить ребенка в больницу из-за сильных пробок на Кульджинском тракте

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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