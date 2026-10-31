Почему на неделю перекроют улицу в Медеуском районе Алматы, рассказали в АЖК

На улице Ладушкина в Алматы временно ограничат движение транспорта. В электроэнергетической компании рассказали Zakon.kz, с чем это связано.

В АО "Алатау Жарық Компаниясы" объявили, что с 31 октября по 7 ноября 2026 года временно ограничат движение автотранспорта. Как стало известно, это связано с аварийно-восстановительными работами на кабельной линии электропередачи высокого напряжения.

Ограничения введут на участке от улицы Улар до пересечения с улицей Ладушкина. Работы будут проводиться по адресу: улица Ладушкина, 125, непосредственно под проезжей частью автомобильной дороги.

Как пояснили в компании, необходимость ремонта возникла из-за повреждения кабельного участка линии электропередачи напряжением 220 кВ № 2353.

"Поврежденная линия входит в кольцевую сеть электроснабжения Алматы на участке между подстанциями "Ерменсай" и "Бесагаш". Сейчас из-за неисправности сеть вынужденно работает по разомкнутой схеме, что приводит к перераспределению нагрузки на другие элементы энергосистемы", – пояснили в компании.

Для восстановления штатной схемы электроснабжения специалистам необходимо получить доступ к поврежденному кабелю. Для этого придется вскрыть дорожное покрытие и бетонный лоток, в котором проложена линия. После обследования специалисты проведут ремонт кабеля или кабельной муфты, а затем необходимые испытания перед повторным включением линии.

Работы будут вестись круглосуточно с соблюдением требований безопасности. В АО "Алатау Жарық Компаниясы" заверили, что постараются завершить ремонт в максимально короткие сроки. После этого дорожное покрытие полностью восстановят.

Автомобилистов и жителей города просят заранее планировать маршруты передвижения и учитывать временные ограничения.

Также в АО "АЖК" предоставили схему объезда ремонтируемого участка:

Фото: АО "АЖК"

Ранее сообщалось, что в Алматы с 1 ноября перекроют участок улицы, ведущий к шоссе Северное кольцо.