Ущерб в 4 миллиарда тенге и 292 пострадавших вкладчика: в МВД заявили о задержании 45-летнего мужчины
Фото: pexels
Сотрудники полиции Астаны задержали в Шымкенте 45-летнего мужчину, находившегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 31 октября 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК и раскрыли подробности:
"Установлено, что подозреваемый совместно с группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане. При этом строительство велось без необходимых разрешительных документов и положительного заключения государственной экспертизы. В рамках уголовного дела установлены 292 пострадавших вкладчика. Общая сумма причиненного ущерба превышает 4 млрд тенге".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина длительное время скрывался в Шымкенте, периодически меняя съемные квартиры.
"В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба МВД РК
Ранее мы писали о женщине, которая посредством соцсетей обманула казахстанцев, предлагая им "дешевые квартиры". Общий ущерб составил более 155 млн тенге, мошенницу осудили.
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