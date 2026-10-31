Ущерб в 4 миллиарда тенге и 292 пострадавших вкладчика: в МВД заявили о задержании 45-летнего мужчины

Сотрудники полиции Астаны задержали в Шымкенте 45-летнего мужчину, находившегося в международном розыске, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 октября 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК и раскрыли подробности:

"Установлено, что подозреваемый совместно с группой лиц путем обмана и злоупотребления доверием привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого комплекса в Астане. При этом строительство велось без необходимых разрешительных документов и положительного заключения государственной экспертизы. В рамках уголовного дела установлены 292 пострадавших вкладчика. Общая сумма причиненного ущерба превышает 4 млрд тенге".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что мужчина длительное время скрывался в Шымкенте, периодически меняя съемные квартиры.

"В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания". Пресс-служба МВД РК

Ранее мы писали о женщине, которая посредством соцсетей обманула казахстанцев, предлагая им "дешевые квартиры". Общий ущерб составил более 155 млн тенге, мошенницу осудили.