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#Послание Токаева – 2026
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События

Токаев направил телеграмму президенту Алжира

Касым-Жомарт Токаев, Абдельмаджид Теббун, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 10:01 Фото: Акорда
1 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо обоих народов, отметили в Акорде.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а народу Алжира – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.

Ранее гендиректор ВОЗ отреагировал на решение Касым-Жомарта Токаева.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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