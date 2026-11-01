Токаев направил телеграмму президенту Алжира

1 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдельмаджида Теббуна с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики – Днем Революции, сообщает Zakon.kz.

Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, продолжит поступательно развиваться на благо обоих народов, отметили в Акорде.

"Касым-Жомарт Токаев пожелал Абдельмаджиду Теббуну успехов в его ответственной деятельности, а народу Алжира – благополучия и процветания", – говорится в сообщении.

Ранее гендиректор ВОЗ отреагировал на решение Касым-Жомарта Токаева.