Сразу в девяти городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 14 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в "Казгидромете", 14 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Алматы, Балхаш, Жезказаган, Кокшетау, ночью в городах Астана, Караганда, Костанай, Темиртау.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на большей части страны. Синоптики предупредили о густом тумане и шквалистом ветре.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript