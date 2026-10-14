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События

Сразу в девяти городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, загрязнение воздуха, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 07:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 14 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 14 октября неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Актобе, Алматы, Балхаш, Жезказаган, Кокшетау, ночью в городах Астана, Караганда, Костанай, Темиртау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на большей части страны. Синоптики предупредили о густом тумане и шквалистом ветре.

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Камила Салкымбаева
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