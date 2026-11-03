Даурен Муратбеков освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета

Президент освободил от должности Даурена Муратбекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября 2026 года стало известно из сообщения Акорды.

"Распоряжением главы государства Муратбеков Даурен Булатович освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета Республики Казахстан – руководителя аппарата", – говорится в публикации.

Он был назначен на эту должность 9 февраля 2024 года.

27 октября глава государства сменил заведующего Отделом защиты информационных ресурсов Администрации президента (АП) РК.