Даурен Муратбеков освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета
Фото: Zakon.kz
Президент освободил от должности Даурена Муратбекова, сообщает Zakon.kz.
Об этом 3 ноября 2026 года стало известно из сообщения Акорды.
"Распоряжением главы государства Муратбеков Даурен Булатович освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета Республики Казахстан – руководителя аппарата", – говорится в публикации.
Он был назначен на эту должность 9 февраля 2024 года.
27 октября глава государства сменил заведующего Отделом защиты информационных ресурсов Администрации президента (АП) РК.
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