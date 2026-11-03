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События

Даурен Муратбеков освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 10:58 Фото: Zakon.kz
Президент освободил от должности Даурена Муратбекова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября 2026 года стало известно из сообщения Акорды.

"Распоряжением главы государства Муратбеков Даурен Булатович освобожден от должности секретаря Высшего судебного совета Республики Казахстан – руководителя аппарата", – говорится в публикации.

Он был назначен на эту должность 9 февраля 2024 года.

27 октября глава государства сменил заведующего Отделом защиты информационных ресурсов Администрации президента (АП) РК.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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