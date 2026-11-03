Сладкая маскировка: в Алматы задержали мужчину с наркотиками в печенье

В Алматы стражи порядка задержали мужчину, у которого обнаружили около 150 граммов вещества растительного происхождения. Необычной оказалась упаковка: запрещенное вещество было спрятано внутри печенья, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали, что подозреваемого задержали оперативники управления по противодействию наркопреступности.

Уже во время личного обыска и обследования его жилища полицейские обнаружили вещество с характерным запахом.

Кроме того, были изъяты электронные весы, ZIP-пакеты, изолента и пластилин.

"Все предметы приобщили к материалам дела в качестве вещественных доказательств". Пресс-служба ДП Алматы

Теперь по факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Полицейские также проверят возможную причастность задержанного к другим эпизодам наркоторговли.

Ранее мы писали о том, что чемодан с наркотиками обнаружили в машине двух иностранцев в Астане.