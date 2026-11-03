#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
События

Сладкая маскировка: в Алматы задержали мужчину с наркотиками в печенье

печенье, сладости, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 19:11 Фото: pexels
В Алматы стражи порядка задержали мужчину, у которого обнаружили около 150 граммов вещества растительного происхождения. Необычной оказалась упаковка: запрещенное вещество было спрятано внутри печенья, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы рассказали, что подозреваемого задержали оперативники управления по противодействию наркопреступности.

Уже во время личного обыска и обследования его жилища полицейские обнаружили вещество с характерным запахом.

Кроме того, были изъяты электронные весы, ZIP-пакеты, изолента и пластилин.

"Все предметы приобщили к материалам дела в качестве вещественных доказательств".Пресс-служба ДП Алматы

Теперь по факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. Полицейские также проверят возможную причастность задержанного к другим эпизодам наркоторговли.

Ранее мы писали о том, что чемодан с наркотиками обнаружили в машине двух иностранцев в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Алматы, полиция, обыск, авто
09:06, 30 октября 2026
Проверка Toyota Camry обернулась неожиданной находкой и задержанием водителя в Алматы
Аэропорт, самолет, ребенок
02:59, 29 июня 2025
Шестилетнего британца задержали за контрабанду наркотиков
Мужчину задержали за кражи в мечетях Алматы
11:48, 08 января 2026
В Алматы задержали мужчину, совершавшего кражи в мечетях
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:08, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Фото: UFC
19:35, Сегодня
Илия Топурия намекнул, что начал готовиться к следующему поединку в UFC
Фото: КФФ
19:07, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Аширбек близок к уходу из "Елимая"
Фото: ATP
18:35, Сегодня
Зверев рассказал, кто удивил его поздравлениями после лидерства в рейтинге ATP
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: