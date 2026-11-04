"Пушистый движ": собачья фотосессия на БАО умилила Казнет

Фотограф из Казахстана Даулет Арстамбеков во время похода на Большое Алматинское озеро (БАО) устроил фотосессию местным собакам. Кадры с животными тронули пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

Арстамбеков уточнил, что еще в 2025 году он также поднимался на БАО и фотографировал собак.

"В этот раз они встретили нас еще и с щенятами", – пишет он уже 3 ноября 2026 года.

По его словам, там 9 щенков.

"Один вообще балдежный и пугливый был – самый маленький из всех. Но не знаю, как они будут выживать зимой – это не понятно. Сразу поймал несколько гавриков – фотогеничные животные все-таки". Даулет Арстамбеков

Им там комфортно. Среди них тоже есть "горные".

Пусечки такие.

Они классные, только надо их стерилизовать.

Симпатяги.

Собачий движ.

Ути пути.

Милахи, – пишут после просмотра комментаторы.

Стоит отметить, что Большое Алматинское озеро – высокогорный водоем в Заилийском Алатау на высоте 2510 метров над уровнем моря, в 15 километрах южнее города Алматы.

Примечательно, но 26 октября 2026 года власти Турции заявили, что в стране не осталось бездомных животных. Всех собранных с улиц кошек и собак распределили по государственным приютам и специально созданным зонам естественного обитания. Часть животных удалось передать новым владельцам. Также отмечено, что в центрах содержания животным оказывают ветеринарную помощь, вакцинируют и обеспечивают питанием.