"Пушистый движ": собачья фотосессия на БАО умилила Казнет
Арстамбеков уточнил, что еще в 2025 году он также поднимался на БАО и фотографировал собак.
"В этот раз они встретили нас еще и с щенятами", – пишет он уже 3 ноября 2026 года.
По его словам, там 9 щенков.
"Один вообще балдежный и пугливый был – самый маленький из всех. Но не знаю, как они будут выживать зимой – это не понятно. Сразу поймал несколько гавриков – фотогеничные животные все-таки". Даулет Арстамбеков
- Им там комфортно. Среди них тоже есть "горные".
- Пусечки такие.
- Они классные, только надо их стерилизовать.
- Симпатяги.
- Собачий движ.
- Ути пути.
- Милахи, – пишут после просмотра комментаторы.
Стоит отметить, что Большое Алматинское озеро – высокогорный водоем в Заилийском Алатау на высоте 2510 метров над уровнем моря, в 15 километрах южнее города Алматы.
Примечательно, но 26 октября 2026 года власти Турции заявили, что в стране не осталось бездомных животных. Всех собранных с улиц кошек и собак распределили по государственным приютам и специально созданным зонам естественного обитания. Часть животных удалось передать новым владельцам. Также отмечено, что в центрах содержания животным оказывают ветеринарную помощь, вакцинируют и обеспечивают питанием.