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События

Мошенничество на 646 млн тенге с госпредприятием: руководителя ТОО осудили в Астане

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 19:52 Фото: Zakon.kz
В Астане осудили руководителя ТОО, который получил крупный аванс по контракту на поставку парашютного оборудования для госпредприятия "Казспецэкспорт", но не выполнил обязательства, сообщает Zakon.kz.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 4 ноября 2026 года вынес обвинительный приговор руководителю ТОО "К", которого признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Как установило следствие, мужчина имел опыт работы в сфере поставок военно-технического имущества. Он заключил с РГП "Казспецэкспорт" договор на поставку парашютного оборудования общей стоимостью 874 млн тенге.

При этом, как установил суд, предприниматель изначально не намеревался исполнять договорные обязательства и не имел реальной возможности поставить продукцию.

"Чтобы получить авансовый платеж, он также заключил договор страхования с АО "Страховая компания "Freedom Finance Insurance". В результате обмана представителей "Казспецэкспорта" и страховой компании подсудимый получил аванс в размере 646 млн тенге. Однако парашютное оборудование в установленный срок так и не поставил, а полученными бюджетными средствами распорядился по своему усмотрению", – говорится в материалах дела.

В результате государству был причинен материальный ущерб на 646 млн тенге. Кроме того, убытки понесла страховая компания, которая выплатила эту сумму "Казспецэкспорту" в рамках договора страхования.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями представителей потерпевших и свидетелей, аудиторским заключением, а также результатами товароведческой экспертизы.

Какое наказание назначил суд

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал и просил оправдать его. Прокурор запрашивал для него 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием. Представители потерпевших настаивали на строгом приговоре.

При назначении наказания суд учел наличие у подсудимого двух малолетних детей как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств не установили.

Действия подсудимого квалифицировали по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК. В итоге мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы. Дополнительно ему назначили наказание сроком на шесть лет.

В суде уточнили, что гражданские иски в рамках уголовного дела не заявлялись, поскольку сумма ущерба уже взыскана решением суда в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Шымкенте вынесли приговор шестерым мужчинам по делу о похищении и убийстве местного жителя. Выяснились жуткие подробности преступления.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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