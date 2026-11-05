Жителям Алматы подсказали, куда пойти на выходных за скидками

Пресс-служба акимата Алматы поделилась хорошей новостью с жителями города. Согласно заявлению ведомства, фермеры области Абай привезут в Алматы более 100 тонн продуктов по сниженным ценам, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сельскохозяйственная ярмарка развернется 7 и 8 ноября 2026 года на ул. Шевченко, на участке между улицами Пушкина и Кунаева.

"Жители смогут приобрести около 20 видов продовольственной продукции по ценам на 8-20% ниже среднерыночных. Продукцию будут реализовывать напрямую от производителей, без дополнительных наценок посредников". Пресс-служба акимата Алматы

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