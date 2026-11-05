#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
452.91
509.43
5.53
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+10°
$
452.91
509.43
5.53
События

Жителям Алматы подсказали, куда пойти на выходных за скидками

ярмарка, покупатели, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 10:28 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Пресс-служба акимата Алматы поделилась хорошей новостью с жителями города. Согласно заявлению ведомства, фермеры области Абай привезут в Алматы более 100 тонн продуктов по сниженным ценам, сообщает Zakon.kz.

Известно, что сельскохозяйственная ярмарка развернется 7 и 8 ноября 2026 года на ул. Шевченко, на участке между улицами Пушкина и Кунаева.

"Жители смогут приобрести около 20 видов продовольственной продукции по ценам на 8-20% ниже среднерыночных. Продукцию будут реализовывать напрямую от производителей, без дополнительных наценок посредников".Пресс-служба акимата Алматы

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2026 10:28
Минимальный уровень цен: порядок применения хотят усовершенствовать

Ранее мы писали, что регулярное употребление ультрапереработанного мяса и неправильно приготовленных мясных блюд может нанести серьезный вред здоровью. Об опасности колбас, бекона и подгоревшей корочки предупредила нутрициолог и превентивный диетолог Виктория Кострова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Казахстан, Stadler, новые поезда, билеты, продажа, старт, расписание
11:00, Сегодня
Названы даты первых рейсов новых поездов Stadler из Астаны в Алматы и Семей
Алматы, парк, скамейка
15:15, 15 июля 2026
Новое место для прогулок и отдыха появится у жителей Алматы
Ярмарка, базар, рынок, торговля, продукты питания, овощи
12:53, 02 апреля 2026
Жителей Астаны порадовали выгодными ценами на продукты всего на два дня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ислам Махачев
11:28, Сегодня
Ислам Махачев отказался от титульного боя за один день до анонса: версия Даны Уайта
Sportskeeda спрогнозировал исход матча &quot;Кайрата&quot; с &quot;Аталантой&quot; в Лиге чемпионов
10:57, Сегодня
Sportskeeda спрогнозировал исход матча "Кайрата" с "Аталантой" в Лиге чемпионов
Мирра Андреева и Кончита Мартинес позируют
10:38, Сегодня
"Я немного потеряла уважение к ней": Пегула призвала Андрееву быть скромнее
Пётр Ян и Мераб Двалишвили
10:20, Сегодня
Пётр Ян попросил Мераба Двалишвили почитать немного книжек после победы на UFC 333
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: