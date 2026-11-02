Какое мясо вызывает наибольшую тревогу врачей

Регулярное употребление ультрапереработанного мяса и неправильно приготовленных мясных блюд может нанести серьезный вред здоровью. Об опасности колбас, бекона и подгоревшей корочки предупредила нутрициолог и превентивный диетолог Виктория Кострова, сообщает Zakon.kz.

Потенциально опасными специалист считает колбасы, сосиски, бекон, покупные паштеты и копчености – то есть мясо, прошедшее через засолку, консервацию и усиление вкуса.

"Всемирная организация здравоохранения относит переработанное мясо к категории продуктов с доказанным вредом при регулярном употреблении. Даже 50 граммов колбасы в день повышают риски для кишечника из-за избытка соли, консервантов и специфических веществ, образующихся при обработке", – цитирует эксперта издание UfaTime.ru.

Впрочем, не менее вредным, по словам Виктории Костровой, может оказаться и цельное красное мясо, если оно зажарено до черной корочки.

При перегреве жиров и белков образуются канцерогенные вещества. Чтобы снизить вред, диетолог советует срезать обугленные края, а мясо лучше тушить, запекать, отваривать или готовить на пару.

Красное мясо – говядина, телятина, баранина – является ценным источником белка, железа, цинка и витамина B12. Однако важно знать меру: достаточно 350-500 граммов в неделю, чередуя его с птицей, рыбой и растительным белком, подытожила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

А ранее диетолог Елена Пряхина рассказала, яблоки какого цвета максимально полезны для здоровья.