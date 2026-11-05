Военнослужащие Сил специальных операций завоевали право носить бордовый берет

В учебном центре Сил специальных операций прошли ежегодные квалификационные испытания на право ношения бордового берета, сообщает Zakon.kz.

За право носить этот знак доблести, силы духа и профессионального мастерства боролись 170 кандидатов.

Бордовый берет – символ Сил специальных операций Вооруженных сил РК. Берет нельзя получить по должности или выслуге лет. Его можно только заслужить.

Программа испытаний включала комплекс специальных дисциплин: горную, медицинскую и радиоподготовку, военно-подрывное дело и работу с беспилотными системами. Важной частью стала проверка огневой выучки. Кандидаты должны были показать меткость, уверенное владение оружием и способность сохранять концентрацию при повышенной нагрузке.

Фото: пресс-служба Министерства обороны

Одним из самых сложных этапов стал 30-километровый марш-бросок с выполнением специальных задач, который завершился схватками по рукопашному бою. На заключительном этапе кандидатам предстояло проявить предельную выносливость, решительность, силу духа и психологическую устойчивость.

Фото: пресс-служба Министерства обороны

Право ношения бордового берета получили военнослужащие ССО, которые успешно прошли все этапы отбора и подтвердили необходимый уровень подготовки. Им торжественно вручили бордовые береты – знак профессионального мастерства и готовности выполнять задачи повышенной сложности.

Получить берет – не значит сохранить его навсегда. Обладателя бордового берета могут лишить права его ношения за утрату необходимого уровня профессиональной подготовки и доверия со стороны руководства и коллектива.

Традиция квалификационных испытаний на право ношения берета существует в спецподразделениях ряда государств и других ведомств РК.