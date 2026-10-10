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События

Опасная погода надвигается на Казахстан: какие регионы затронет штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2026 15:40 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 11 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер северо-восточный, днем в районе Алакольских озер порывы 17-22 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре области Абай ожидается туман. В Семее ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" сделал заявление для жителей семи городов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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