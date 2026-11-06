"На одного миллиардера больше": сооснователь Higgsfield получил гражданство Казахстана

В Казахстане на одного миллиардера больше. С таким интересным заявлением сегодня, 6 ноября 2026 года, выступил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, сообщает Zakon.kz.

Согласно публикации министра на странице в Facebook, он вручил сооснователю Higgsfield Алексу Машрабову паспорт гражданина Казахстана.

"30 октября глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ. Поздравляю с этим важным событием!" – уточнил Мадиев.

Министр подчеркивает, что в Казахстане хотят, чтобы люди, создающие технологии будущего, связывали свои планы с Казахстаном и находили здесь возможности для реализации своих идей.

"Благодарю всю команду Higgsfield за вклад в развитие казахстанской индустрии ИИ. Вы создали востребованный на мировом рынке экспортный продукт, которым пользуются более 40 миллионов пользователей. Это большое достижение". Жаслан Мадиев

По словам Мадиева, успех Машрабова – пример для молодежи.

"Спасибо за доверие к Казахстану и решение стать частью нашей страны. Рассчитываем вместе с вами развивать таланты, создавать новые продукты и укреплять технологический потенциал Казахстана. С получением гражданства, Алекс!" Жаслан Мадиев

Higgsfield AI – технологическая компания, разрабатывающая платформу для создания и редактирования видео и изображений с помощью искусственного интеллекта. Ее основали в 2023 году выходцы из Казахстана Алекс Машрабов и Ерзат Дулатов. В январе 2026 года Higgsfield привлекла 80 миллионов долларов инвестиций, а оценка компании превысила 1,3 миллиарда долларов.

Немного ранее, 5 ноября, мы писали о том, что 11 школьников из Алматы отправились в Кремниевую долину на конференцию по ИИ.