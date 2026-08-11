Новый участок с контролем средней скорости появился в Казахстане

В Актюбинской области внедрили автоматический контроль средней скорости движения транспортных средств. Новая система начала работать с 10 августа 2026 года на участке республиканской автодороги KAZ06 Жайсан-Актобе-Кызылорда между населенными пунктами Улгайсын и Калыбай, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) уточняют, что главное отличие новой технологии заключается в том, что она фиксирует не скорость автомобиля в конкретной точке, а рассчитывает его среднюю скорость на всем контролируемом участке.

Принцип работы, по словам правоохранителей, достаточно прост: автомобиль фиксируется при въезде на участок дороги и повторно – при выезде. После этого система рассчитывает среднюю скорость, исходя из времени, за которое транспортное средство преодолело установленное расстояние.

"Таким образом, простое снижение скорости непосредственно перед камерой не поможет избежать фиксации нарушения. Если средняя скорость автомобиля на контролируемом участке окажется выше установленного ограничения, система автоматически зафиксирует превышение". Пресс-служба ДП Актюбинской области

Также сказано, что при нарушении скоростного режима соответствующие материалы формируются автоматически. В дальнейшем принимаются предусмотренные законодательством административные меры.

Система, уверены стражи порядка, должна сформировать у водителей привычку соблюдать скоростной режим не только непосредственно перед камерами, а на протяжении всего маршрута.

Материал по теме С 10 июля начнут контролировать: что изменится для водителей на четырех платных трассах Казахстана

Немного ранее мы рассказывали, что с 7 августа добраться из Алматы в Тараз станет сложнее. О причинах можно узнать по этой ссылке.