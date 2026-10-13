Среднюю скорость начнут фиксировать еще на четырех трассах Казахстана

С 13 октября 2026 года в Казахстане расширяется система контроля средней скорости движения. АО "НК "ҚазАвтоЖол" запускает фиксацию нарушений скоростного режима еще на четырех платных участках республиканских автодорог, сообщает Zakon.kz.

Таким образом количество участков, охваченных системой, увеличивается с 11 до 15.

Контроль средней скорости вводится на следующих направлениях:

"Уральск – граница РФ (Самара)",

"Актобе – граница РФ (Оренбург)",

"Костанай – Денисовка",

"Кандыагаш – Макат".

На новых участках уже завершены замеры расстояний между контрольными арками и сертификация аппаратно-программных комплексов.

"Система предназначена для фиксации превышений средней скорости и передачи соответствующих данных в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ЕРАП)". АО "НК "ҚазАвтоЖол

Всего, как уточнили специалисты, с начала 2026 года на республиканских автодорогах зафиксировано 550 тысяч нарушений средней скорости и 163,5 тысячи нарушений скоростного режима, выявленных при моментальном измерении скорости. В общей сложности это более 713 тысяч нарушений, связанных с превышением скорости.

Материал по теме Летел на скорости 232 км/ч: озвучена пугающая статистика нарушений на дорогах Казахстана

Стоит уточнить, что система контроля средней скорости действует на республиканских автодорогах Казахстана с 17 марта 2025 года.

До сегодняшнего дня она охватывала 11 платных участков общей протяженностью почти 3 тысячи километров: Астана – Щучинск; Астана – Павлодар; Астана – Темиртау; Шымкент – Кызылорда; Шымкент – Тараз; Павлодар – Семей – Калбатау; Уральск – граница РФ (Саратов); Павлодар – граница РФ (Омск); Алматы – Хоргос; Кокшетау – Петропавловск и Актобе – Кандыагаш.

"Принцип работы системы заключается в расчете средней скорости автомобиля на определенном участке дороги. Камеры фиксируют время прохождения транспортного средства через контрольные арки, после чего система определяет среднюю скорость с учетом пройденного расстояния. Таким образом, снижение скорости непосредственно перед камерой не исключает фиксации нарушения, если водитель превысил допустимую среднюю скорость на контролируемом участке". АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Материал по теме 386 фактов дрифта и 11,9 млн нарушений ПДД: что происходит на дорогах Казахстана

Несколькими днями ранее казахстанцам напоминали, почему обочина автомагистрали не подходит для отдыха. Подробности тут.