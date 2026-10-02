#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
441.91
499.05
5.3
Туризм

Больше 100 казахстанцев остались без денег из-за турфирмы в Актобе

Аэропорт, турист, путешествия , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 19:37 Фото: pixabay
Больше 100 казахстанцев доверились актюбинской турфирме и отдали от сотен тысяч до миллионов тенге за путевки за рубеж, но компания свои обязательства перед ними не выполнила: люди остались без денег и долгожданного отдыха, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" отметил, что 30 сентября потерпевшие по делу турфирмы пришли к зданию городской прокуратуры и рассказали журналистам, как отдали деньги и остались без обещанного отдыха за границей.

"Продолжается скандал вокруг известной туристической компании, которую актюбинцы знают как "Еркош тур", позже она сменила название на "Four Tour" (по информации потерпевших). Как сообщали весной полиция возбудила уголовное дело на директора туристического агентства Еркебулана А. и Назгуль А., на ее счет клиенты перечисляли деньги. Оба сейчас под домашним арестом. Из дела следует, что в турагентстве обещали доступный отдых за границей, предлагали так называемые комбо-туры, которые охватывали сразу несколько стран. Многие клиенты заплатили от сотен тысяч тенге до миллионов, но долгожданного отдыха не дождались, так как фирма не выполнила свои обязательства. Речь может идти о сотнях обманутых клиентах", – пишет издание.

Одна из потерпевших рассказала, что вместе с супругом хотела в евротур, но поездка сорвалась из-за компании. Ущерб составил один миллион тенге.

"Насколько я знаю, нас больше 150 человек, это установленный факт, что клиенты туры оплатили, а обязательства перед ними не исполнили. С нами договора подписывал Еркебулан, деньги перечисляли Назгуль. Но сейчас она отрицает свою вину, говорит, что ничего не знала, но по факту она работала в этой компании, предоставляла услуги. И она должна была выдавать нам необходимые документы, но в итоге нам не купили билеты, не предоставили страховки. И как выяснилось, у них даже не было лицензии, чтобы людей отправлять за границу. И многие люди из-за действий турфирмы этой застревали за границей без денег и билетов, среди них были семьи с детьми и пожилые люди", – поделилась потерпевшая.

Потерпевшие требуют, чтобы подозреваемые вернули им деньги. А суд проходил в открытом режиме в присутствии журналистов.

А обещанный комбо-тур из трех стран для Алтынай Арьятовой завершился в Тбилиси, а не в Турции, как обещали. Из Грузии группе туристов пришлось за свой счет добираться в Актобе на такси.

"Мы купили комбо-тур из трех стран, должны были побывать в Баку, Тбилиси и в Стамбуле. Мы с опозданием кое-как вылетели из Актау в Баку, а оттуда на автобусе поехали в Тбилиси. Уже из столицы Грузии мы должны были отправится в Турцию и провести в Стамбуле три дня. Но в итоге нас просто оставили в Тбилиси, билеты нам не купили. Руководитель компании нам сказал, что мы можем либо сами приобрести билеты до Стамбула, либо также за свой счет возвращаться домой. В итоге мы за свой счет нанимали транспорт, 28 часов добирались домой. Фирма нам не компенсировала ни дорожные расходы, ни за питание, не вернула деньги и за три дня в Стамбуле, которые мы там по факту не провели. В итоге сотрудники компании еще удалили все переписки с нами". Алтынай Арьятова

В прокуратуре Актюбинской области подтвердили, что расследуется уголовное дело в отношении туристического агентства "FOUR TOUR".

Директор турфирмы находится под домашним арестом, уголовное дело расследуют уже более четырех месяцев. Сколько именно потерпевших проходит по делу, и какая общая сумма ущерба, в полиции и прокуратуре не говорят.

Путешествия не всегда дарят позитивные эмоции. Туристов могут поджидать и опасности. Ведь они с полным кошельком, в предвкушении шопинга, экскурсий и развлечений порой сами подают сигнал карманнику: "Ограбь меня". Zakon.kz подготовил советы, как не омрачить отдых с большими деньгами.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Корреспондент
Читайте также
Туризм 2026
07:50, 03 июня 2026
Казахстанцы остались без денег и отдыха по вине турфирмы
чемодан на море с пляжем
13:25, 17 октября 2025
Десятки казахстанцев отдали миллионы турагентству и остались без отпуска
Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан
10:24, 03 декабря 2024
Интернациональные мошенники украли у казахстанцев более 100 млн тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК, Нургали Жумагазы
19:08, Сегодня
"Я довольна своим результатом": борчиха Зейнеп Баянова оценила свою медаль Азиады-2026
Айбек Оралбай на чемпионате Азии по боксу-2026
19:08, Сегодня
Два "золота": результаты всех боёв казахстанских боксёров на Азиаде
Фото: Арлан Олжабай, НОК РК
18:45, Сегодня
Казахстан поднялся в медальном зачёте Азиады-2026 благодаря трём золотым наградам
Фото: ATP
18:27, Сегодня
Александр Бублик вышел в полуфинал парного турнира в Пекине
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: