Больше 100 казахстанцев остались без денег из-за турфирмы в Актобе

Больше 100 казахстанцев доверились актюбинской турфирме и отдали от сотен тысяч до миллионов тенге за путевки за рубеж, но компания свои обязательства перед ними не выполнила: люди остались без денег и долгожданного отдыха, сообщает Zakon.kz.

"Диапазон" отметил, что 30 сентября потерпевшие по делу турфирмы пришли к зданию городской прокуратуры и рассказали журналистам, как отдали деньги и остались без обещанного отдыха за границей.

"Продолжается скандал вокруг известной туристической компании, которую актюбинцы знают как "Еркош тур", позже она сменила название на "Four Tour" (по информации потерпевших). Как сообщали весной полиция возбудила уголовное дело на директора туристического агентства Еркебулана А. и Назгуль А., на ее счет клиенты перечисляли деньги. Оба сейчас под домашним арестом. Из дела следует, что в турагентстве обещали доступный отдых за границей, предлагали так называемые комбо-туры, которые охватывали сразу несколько стран. Многие клиенты заплатили от сотен тысяч тенге до миллионов, но долгожданного отдыха не дождались, так как фирма не выполнила свои обязательства. Речь может идти о сотнях обманутых клиентах", – пишет издание.

Одна из потерпевших рассказала, что вместе с супругом хотела в евротур, но поездка сорвалась из-за компании. Ущерб составил один миллион тенге.

"Насколько я знаю, нас больше 150 человек, это установленный факт, что клиенты туры оплатили, а обязательства перед ними не исполнили. С нами договора подписывал Еркебулан, деньги перечисляли Назгуль. Но сейчас она отрицает свою вину, говорит, что ничего не знала, но по факту она работала в этой компании, предоставляла услуги. И она должна была выдавать нам необходимые документы, но в итоге нам не купили билеты, не предоставили страховки. И как выяснилось, у них даже не было лицензии, чтобы людей отправлять за границу. И многие люди из-за действий турфирмы этой застревали за границей без денег и билетов, среди них были семьи с детьми и пожилые люди", – поделилась потерпевшая.

Потерпевшие требуют, чтобы подозреваемые вернули им деньги. А суд проходил в открытом режиме в присутствии журналистов.

А обещанный комбо-тур из трех стран для Алтынай Арьятовой завершился в Тбилиси, а не в Турции, как обещали. Из Грузии группе туристов пришлось за свой счет добираться в Актобе на такси.

"Мы купили комбо-тур из трех стран, должны были побывать в Баку, Тбилиси и в Стамбуле. Мы с опозданием кое-как вылетели из Актау в Баку, а оттуда на автобусе поехали в Тбилиси. Уже из столицы Грузии мы должны были отправится в Турцию и провести в Стамбуле три дня. Но в итоге нас просто оставили в Тбилиси, билеты нам не купили. Руководитель компании нам сказал, что мы можем либо сами приобрести билеты до Стамбула, либо также за свой счет возвращаться домой. В итоге мы за свой счет нанимали транспорт, 28 часов добирались домой. Фирма нам не компенсировала ни дорожные расходы, ни за питание, не вернула деньги и за три дня в Стамбуле, которые мы там по факту не провели. В итоге сотрудники компании еще удалили все переписки с нами". Алтынай Арьятова

В прокуратуре Актюбинской области подтвердили, что расследуется уголовное дело в отношении туристического агентства "FOUR TOUR".

Директор турфирмы находится под домашним арестом, уголовное дело расследуют уже более четырех месяцев. Сколько именно потерпевших проходит по делу, и какая общая сумма ущерба, в полиции и прокуратуре не говорят.

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