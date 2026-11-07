Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui

Касым-Жомарт Токаев наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом Qoja Ahmet Yasaui, сообщает Zakon.kz.

В своем выступленииТокаев отметил, что сегодняшняя торжественная церемония наполнена глубоким смыслом и особым символизмом. По его словам, казахский и таджикский народы связывают многовековые узы дружбы, духовная близость, общность исторических судеб.

"Наш регион дал миру целую плеяду выдающихся мыслителей, ученых, поэтов и просветителей, наследие которых вышло далеко за пределы отдельных стран и народов. Одной из наиболее ярких фигур блистательной эпохи исламского ренессанса является Ходжа Ахмет Яссауи. Имя великого поэта и просветителя для нас, казахов, имеет особое значение и в нашей исторической памяти, по сути, является священным понятием. Вместе с тем наследие Ходжи Ахмета Яссауи принадлежит всей цивилизации и, конечно, народам Центральной Азии, где веками формировались и развивались общие духовные традиции", – сказал президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что учение великого философа-мыслителя буквально пронизано идеями нравственности, справедливости, милосердия, гуманизма.

"Это учение фактически сформировало наше мировоззрение, менталитет, образ жизни, оно на протяжении многих столетий объединяло людей, укрепляло веру в добро и созидание. Воззрения Яссауи опередили свое время и поэтому по сей день выполняют роль своего рода нравственного компаса, указывающего путь к праведной жизни. Как Вам известно, уважаемый Эмомали Шарипович, наше общество в результате реформ вовлечено в процесс всесторонней трансформации. И формирование новой общественной этики занимает в этой многогранной работе особое место. Высокие моральные ценности, включая справедливость, трудолюбие, добропорядочность, патриотизм, находящиеся в центре учения Ходжи Ахмета Яссауи, становятся неотъемлемой частью общественного сознания нашей страны. Придавая исключительное значение наследию Яссауи, мною было предложено учредить в честь великого ученого-философа, просветителя и наставника новую государственную награду", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана, обращаясь к Эмомали Рахмону, заявил, что его имя занимает особое место в современной истории Таджикистана.

"На Вашу долю выпала огромная историческая ответственность – возглавить страну в сложный, можно сказать, драматический период, и повести Таджикистан по пути мира, единства и созидания. Под Вашим сильным и мудрым лидерством Таджикистан упрочил свою государственность, обеспечил общественное согласие и уверенно следует курсом поступательного прогресса. Поэтому таджикский народ называет Вас своим общенациональным лидером, воздает должное Вашим историческим заслугам перед Родиной. И в Казахстане Вас считают выдающимся государственным деятелем, чьи заслуги перед своим народом и перед народами Центральной Азии трудно переоценить. Вы неизменно уделяете огромное внимание укреплению духовных основ, сохранению исторической памяти и национального культурного наследия. Ваши инициативы по популяризации истории и культуры таджикского народа, продвижению творений выдающихся мыслителей и поэтов заслуживают самого большого уважения", – подчеркнул глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил исключительную роль президента Эмомали Рахмона в углублении многогранных связей между Казахстаном и Таджикистаном.

"Неоценим Ваш личный вклад в укрепление стабильности и безопасности в Центральной Азии. Ваш признанный авторитет, богатый государственный опыт и последовательная приверженность идеям мира и сотрудничества способствуют упрочению взаимопонимания и доверия в нашем регионе. В знак признания Ваших выдающихся заслуг в сохранении духовно-культурных ценностей, укреплении мира и стабильности, а также вклада в развитие дружбы и союзнических отношений между Казахстаном и Таджикистаном мною принято решение наградить Вас, уважаемый Эмомали Шарипович, орденом Qoja Ahmet Yasaui. Эта высокая награда олицетворяет искреннее уважение народа Казахстана к Вам лично и ко всему братскому таджикскому народу. Уверен, нынешняя церемония станет еще одним ярким символом нерушимой дружбы наших стран. Желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, неиссякаемой энергии и новых успехов в ответственной деятельности, братскому таджикскому народу – мира, благополучия и процветания под Вашим лидерством", – подытожил свое выступление президент Казахстана.

В свою очередь лидер Таджикистана поблагодарил главу Казахстана за высокую государственную награду.

"Считаю эту награду еще одним подтверждением высокого уровня взаимного уважения и доверия между нашими государствами. Рассматриваю ее, прежде всего, как признание заслуг всего народа Таджикистана в последовательном укреплении отношений дружбы и сотрудничества с братским Казахстаном. Отрадно, что взаимоотношения наших стран сегодня имеют устойчивую динамику развития по всем ключевым направлениям межгосударственных связей. Уверен, что наши союзнические отношения и стратегическое партнерство будут и далее укрепляться на благо народов двух стран", – сказал Эмомали Рахмон.

Ранее Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане после торжественной церемонии встречи президента Таджикистана.