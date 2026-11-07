Казахстан и Таджикистан определили приоритеты дальнейшего сотрудничества

Фото: Акорда

Президенты Казахстана и Таджикистана Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон по итогам переговоров приняли совместное заявление, в котором определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества двух стран, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 ноября 2026 года рассказали в Акорде: "По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли Совместное заявление, определяющее приоритетные направления дальнейшего сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан", – говорится в сообщении. Ранее Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане после торжественной церемонии встречи президента Таджикистана. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui.

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