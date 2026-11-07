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Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане

Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:52 Фото: Акорда
7 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры, сообщает Zakon.kz.

Приветствуя таджикского лидера, Токаев подчеркнул, что его визит является проявлением особого уважения и искренней дружбы между двумя странами.

"Сегодня мы с полным основанием говорим о стратегическом партнерстве и союзничестве двух братских государств. Каких-либо проблем в нашем сотрудничестве не имеется. Есть вопросы, которые требуют рассмотрения и решения в целях дальнейшего продвижения нашего многостороннего сотрудничества. Мы смотрим только вперед с точки зрения создания новых возможностей, реализации взаимовыгодных проектов, выполнения достигнутых договоренностей. Казахский народ с искренним уважением и особой теплотой относится к таджикскому народу – древней нации с богатейшей историей, самобытной культурой и великим духовным наследием. Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Таджикистан добивается впечатляющих успехов во многих сферах развития, планомерно реализуя масштабные реформы. Результаты этих преобразований находят отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния народа", – сказал президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил уровень развития казахско-таджикских отношений, демонстрирующих положительную динамику по всем направлениям.

"Должен отметить, что правительства наших стран активно работают над полноценной реализацией всех договоренностей. Благодаря принятым мерам расширяется номенклатура товаров, растут объемы поставок различной продукции. Наблюдается рост экспортно-импортных перевозок грузов железнодорожным транспортом. Активизировались контакты на уровне бизнеса. Планомерно реализуются коммерческие договоренности, достигнутые по итогам бизнес-форумов, специальных торговых миссий. На этом фоне наш ежегодный торговый оборот устойчиво превышает 1 млрд долларов, за счет чего Казахстан стабильно сохраняет позицию в тройке крупнейших торговых партнеров Таджикистана", – сообщил глава нашего государства.

По словам президента, последовательно расширяются и культурно-гуманитарные контакты двух стран.

"Проводятся перекрестные Дни культуры, открываются памятники выдающимся личностям. Открыты бюст Абая в Душанбе и памятник Ибн Сине в Астане. Высокий уровень демонстрирует взаимодействие в образовательной сфере и молодежной политике. Проходят форумы молодежи, ученых и интеллигенции. Так что у нас есть все основания гордиться и радоваться достигнутым результатам во взаимном сотрудничестве. Сегодня нам предстоит участвовать в очень важном мероприятии – это открытие нового здания Посольства Таджикистана в Астане. Это даже не одно здание, это комплекс зданий. И все это впечатляет и говорит о том, что Таджикистан будет представлен в нашей стране, можно сказать, на постоянной основе. И это, конечно же, достойнейшая характеристика наших братских взаимоотношений", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Таджикистана отметил, что сотрудничество двух стран динамично развивается во всех ключевых сферах.

По его словам, Казахстан входит в число ведущих торговых и экономических партнеров Таджикистана.

"По итогам девяти месяцев текущего года объем товарооборота между нашими странами превысил 1 млрд долларов. Это почти на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Последовательно развивается инвестиционное сотрудничество. Сегодня в Таджикистане зарегистрировано более 130 предприятий с участием казахстанского капитала. В Казахстане действует более 580 предприятий с участием таджикской стороны, в том числе 500 – со стопроцентным таджикским капиталом. Это очень хороший знак. Позитивную динамику сохраняют культурно-гуманитарные связи. На постоянной основе осуществляются культурные, образовательные и академические обмены. Наша общая задача сегодня – наполнить стратегическое партнерство и союзнические отношения новыми практическими результатами. Важно обеспечить последовательное выполнение достигнутых на высшем уровне договоренностей. Убежден, что сегодняшние переговоры позволят нам определить конкретные шаги по дальнейшему развитию всего комплекса нашего взаимодействия", – заявил Эмомали Рахмон.

В ходе переговоров отдельное внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей, взаимодействия в сферах транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов, промышленности и цифровизации.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 12:52
Токаев встретил президента Таджикистана в аэропорту Астаны

Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Таджикистана.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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