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От энергетики до ИИ: какие документы подписали Казахстан и Таджикистан по итогам визита Рахмона

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 14:55 Фото: Акорда
Казахстан и Таджикистан обменялись 14 межправительственными и межведомственными документами. Соглашения охватывают энергетику, торговлю, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами:

  1. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан в области подготовки кадров для Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.
  2. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области электроэнергетики.
  3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о дальнейшем развитии и углублении долгосрочного сотрудничества для развития проектов в горнодобывающей и горно-металлургической отраслях.
  4. Дорожная карта по увеличению товарооборота между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан до 2030 года.
  5. Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан.
  6. Соглашение об информационном сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Агентством социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан.
  7. Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан.
  8. Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.
  9. Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2027-2028 годы.
  10. План взаимодействия по реализации Меморандума о сотрудничестве в области промышленности между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан на 2027 год.
  11. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.
  12. Меморандум между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта.
  13. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о взаимопонимании в области развития системы электронной коммерции.
  14. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан.

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 14:55
Казахстан и Таджикистан определили приоритеты дальнейшего сотрудничества

Ранее Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане после торжественной церемонии встречи президента Таджикистана. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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