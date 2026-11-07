От энергетики до ИИ: какие документы подписали Казахстан и Таджикистан по итогам визита Рахмона

Фото: Акорда

Казахстан и Таджикистан обменялись 14 межправительственными и межведомственными документами. Соглашения охватывают энергетику, торговлю, промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и искусственный интеллект, сообщает Zakon.kz.

В присутствии глав государств члены официальных делегаций обменялись следующими межправительственными и межведомственными документами: Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан в области подготовки кадров для Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области электроэнергетики. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о дальнейшем развитии и углублении долгосрочного сотрудничества для развития проектов в горнодобывающей и горно-металлургической отраслях. Дорожная карта по увеличению товарооборота между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан до 2030 года. Меморандум о партнерстве и сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Республики Казахстан и Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан. Соглашение об информационном сотрудничестве в сфере пенсионного обеспечения между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Агентством социального страхования и пенсий при Правительстве Республики Таджикистан. Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан. Рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан на 2027-2028 годы. План взаимодействия по реализации Меморандума о сотрудничестве в области промышленности между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан на 2027 год. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан. Меморандум между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Агентством инноваций и цифровых технологий при Президенте Республики Таджикистан о взаимопонимании в области развития системы электронной коммерции. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на ПХВ "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан и Комитетом по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан. Материал по теме Казахстан и Таджикистан определили приоритеты дальнейшего сотрудничества Ранее Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане после торжественной церемонии встречи президента Таджикистана. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui.

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