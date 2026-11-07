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События

Хотел набрать просмотры: в Астане наказали любителя дрифта

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 18:00 Фото: pexels
В Астане 25-летнего водителя Toyota арестовали на 10 суток за опасный дрифт на проезжей части. Мужчина нарушал правила дорожного движения ради создания контента для социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель выполнял опасные маневры, создавая угрозу безопасности окружающих. Его личность установили, после чего задержали.

В отношении мужчины составили административные материалы за нарушение правил маневрирования, повреждение дорог, нарушение правил эксплуатации транспортных средств и мелкое хулиганство.

По решению суда водителя арестовали на 10 суток, а автомобиль отправили на коммунальную стоянку.

Ранее ночная выходка в подъезде стоила жителю Астаны свободы.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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