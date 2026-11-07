Хотел набрать просмотры: в Астане наказали любителя дрифта

В Астане 25-летнего водителя Toyota арестовали на 10 суток за опасный дрифт на проезжей части. Мужчина нарушал правила дорожного движения ради создания контента для социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, водитель выполнял опасные маневры, создавая угрозу безопасности окружающих. Его личность установили, после чего задержали.

В отношении мужчины составили административные материалы за нарушение правил маневрирования, повреждение дорог, нарушение правил эксплуатации транспортных средств и мелкое хулиганство.

По решению суда водителя арестовали на 10 суток, а автомобиль отправили на коммунальную стоянку.

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