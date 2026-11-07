Автор хитов "Карина" и "Милашка-малолетка" скончался в Алматы

В Алматы на 62-м году жизни скончался казахстанский певец, композитор и автор популярных хитов 1990-х и 2000-х годов Кирилл Ли. О смерти артиста 7 ноября 2026 года сообщил бывший депутат Мажилиса Танирберген Бердонгаров, передает Zakon.kz.

Как отметил экс-депутат в своем Instagram, под песни артиста "Карина", "Дождь" и "Милашка-малолетка" танцевал весь город в 90-х. Музыкальный путь исполнителя был непростым: в школьные годы его не брали в класс барабанов из-за возраста, но он проявил упорство.

Позже во время службы в армии он попал в Московский военный театр, где освоил бас-гитару по урокам ребят из Гнесинки, а после окончил училище по классу контрабаса.

Бердонгаров также добавил, что всего этого Ли добился своими руками, без чьей-либо помощи, после чего вернулся в Алматы и начал сольную карьеру, создавая хиты вместе с другом Алексеем Миненко.

"Для нас, алматинцев, это целая эпоха. Талантливый, один из первых. Покойся с миром, земля пухом. Мы тебя не забудем, брат. Ты часть нашей молодости", – написал Танирберген Бердонгаров.

2 октября 2026 года Министерство культуры и информации Казахстана выразило соболезнования семье и родственникам, близким и коллегам известной журналистки Индиры Жылкайдаровой в связи с ее кончиной.