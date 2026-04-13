Братья Меладзе приняли неожиданное решение к 30-летию хита "Вера"

10 апреля 2026 года братья Меладзе – композитор Константин и певец Валерий – перевыпустили песню "Вера" к 30-летию хита, сообщает Zakon.kz.

Об этом братья Меладзе заявили у себя в Instagram:

"Валерий Меладзе – "Вера" (2026). В этом году исполняется 30 лет, как была написана эта песня. И в связи с этой датой мы решили переосмыслить и перевыпустить ее в новом прочтении. Верим, что за 30 лет она не утратила своей актуальности".

Они представили фрагмент нового звучания хита.

Поклонники Константина и Валерия с восторгом приняли новую версию песни "Вера", но нашлись среди них и те, кому она не понравилась:

"Я обожаю эту песню".

"Как же талантливы эти братья".

"Почему все песни такие родные".

"Какая же красивая песня, я в любви".

"А мы и сейчас не перестаем ее слушать".

"Шикарная композиция в новом прочтении".

"Обожаю вас и все, что вы делаете вместе с Костей".

"А мне кажется, она потеряла свою мощь в этой версии. А жаль".

"Можно так все песни записать в вашем прекрасном голосе спустя столько лет?"

"На ваших песнях только и держится моя менталка последние годы. Спасибо вам, Валерий, за веру".

"Моя самая любимая песня. Особенно, когда ее девочка исполняла. Обожаю, наверное, тогда и начал нравиться Меладзе (хотя я и не девочка)".

"Получается, эта песня была написана за годы до встречи Константина и Брежневой... Я думала, эту песню он также посвящал ей, а она оказалась пророческой".

"Есть песни, которые не стареют – они просто становятся глубже. "Вера" – как хорошее вино: с годами только сильнее цепляет за душу. Новое звучание бережно сохранило ту самую магию, но добавило еще больше чувств и смысла. Спасибо за то, что возвращаете нас туда, где музыка – это не просто звук, а целая жизнь".

