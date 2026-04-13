Братья Меладзе приняли неожиданное решение к 30-летию хита "Вера"
10 апреля 2026 года братья Меладзе – композитор Константин и певец Валерий – перевыпустили песню "Вера" к 30-летию хита, сообщает Zakon.kz.
Об этом братья Меладзе заявили у себя в Instagram:
"Валерий Меладзе – "Вера" (2026). В этом году исполняется 30 лет, как была написана эта песня. И в связи с этой датой мы решили переосмыслить и перевыпустить ее в новом прочтении. Верим, что за 30 лет она не утратила своей актуальности".
Они представили фрагмент нового звучания хита.
Поклонники Константина и Валерия с восторгом приняли новую версию песни "Вера", но нашлись среди них и те, кому она не понравилась:
- "Я обожаю эту песню".
- "Как же талантливы эти братья".
- "Почему все песни такие родные".
- "Какая же красивая песня, я в любви".
- "А мы и сейчас не перестаем ее слушать".
- "Шикарная композиция в новом прочтении".
- "Обожаю вас и все, что вы делаете вместе с Костей".
- "А мне кажется, она потеряла свою мощь в этой версии. А жаль".
- "Можно так все песни записать в вашем прекрасном голосе спустя столько лет?"
- "На ваших песнях только и держится моя менталка последние годы. Спасибо вам, Валерий, за веру".
- "Моя самая любимая песня. Особенно, когда ее девочка исполняла. Обожаю, наверное, тогда и начал нравиться Меладзе (хотя я и не девочка)".
- "Получается, эта песня была написана за годы до встречи Константина и Брежневой... Я думала, эту песню он также посвящал ей, а она оказалась пророческой".
- "Есть песни, которые не стареют – они просто становятся глубже. "Вера" – как хорошее вино: с годами только сильнее цепляет за душу. Новое звучание бережно сохранило ту самую магию, но добавило еще больше чувств и смысла. Спасибо за то, что возвращаете нас туда, где музыка – это не просто звук, а целая жизнь".
Материал по теме
Валерий Меладзе показал фото с Ариной Соболенко
В феврале 2026 года сообщалось, что Валерий Меладзе жестко отреагировал на внешний вид Альбины Джанабаевой. Подробнее об этом – здесь.
