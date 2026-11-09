10 братьев и одна воинская часть: необычное совпадение обнаружили в Алматы

В Алматы пять пар близнецов одновременно служат в одной воинской части Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

О необычном совпадении сегодня, 9 ноября 2026 года, рассказали в пресс-службе Нацгвардии:

"Их действительно легко перепутать в строю, ведь в воинской части 5571 Национальной гвардии МВД РК, расположенной в Алматы, сейчас служат сразу пять пар близнецов. Несмотря на внешнее сходство, каждый из них проявляет себя по-своему. 10 молодых военнослужащих приехали из разных регионов страны, но оказались в одном подразделении. У каждого своя история, интересы и планы на будущее, а объединяет их то, что армейскую службу они проходят рядом со своими братьями".

Так, братья Аман и Есен Байдуллаевы приехали на службу из Актобе.

Им по 19 лет. Разница между ними всего девять минут. За время службы близнецы уже успели проявить себя. Во время одного из выходов на боевую службу они участвовали в задержании гражданина, перевозившего наркотические вещества.

Еще одна пара – Нурторе и Жанторе Нурылда из Кызылорды.

Братьям по 20 лет, они младшие дети в семье. Несмотря на то что близнецы выбрали разные направления обучения, сегодня оба проходят службу в одном воинском коллективе. Нурторе получил образование по специальности "преподаватель физической культуры", а Жанторе – "фельдшер".

Интересно, что среди пяти пар есть еще одни – Аман и Есен.

Братья Сапаралы призваны из Туркестанской области. Народная музыка занимает особое место в их жизни. Они исполняют традиционные песни и терме, переняв любовь к этому искусству от отца. К слову, у отца военнослужащих тоже есть братья-близнецы. Как только близнецам исполнилось 18 лет, уже на следующий день они отправились выполнять воинский долг.

Нурасыл и Ерасыл Иашовы из Тараза пришли в армию сразу после окончания школы.

Сейчас им по 19 лет. Во время службы братья вместе с сотрудниками полиции участвуют в профилактике правонарушений, помогая обеспечивать общественный порядок. Кроме того, они уже подали документы для участия в образовательной программе "Срочник 2.0", которая открывает военнослужащим срочной службы возможность получить бесплатное образование.

Пятую пару составляют Алмас и Олжас Абдуалиевы из Кентау.

Им также по 19 лет. До призыва братья учились в университете "Мирас" в Шымкенте по специальности "преподаватель начальной военной и технологической подготовки". После окончания обучения они планируют вернуться к педагогической деятельности и передавать школьникам знания о военном деле. К слову, в семье Абдуалиевых есть еще одна пара близнецов.

В Нацгвардии подчеркнули, что служба в одной воинской части стала для этих 10 солдат возможностью пройти важный этап жизни бок о бок с самыми близкими людьми. Несмотря на внешнее сходство и родственные связи, каждый из них вносит свой вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности, приобретает собственный армейский опыт и строит планы на будущее.

Согласно предоставленной информации, с начала года военнослужащие Национальной гвардии выполнили более 2,3 тыс. задач по охране общественного порядка. В ходе патрульно-постовой службы в органы внутренних дел доставлено свыше 13 тыс. правонарушителей, в том числе 300 человек, задержанных по подозрению в совершении преступлений.

Отмечается, что выполнение этих задач обеспечивают значительные силы Нацгвардии. Сегодня более 7 тыс. военнослужащих несут службу по охране общественного порядка в 21 городе страны. Еще свыше 2 тыс. задействованы в обеспечении безопасности объектов государственного значения и учреждений уголовно-исполнительной системы.

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