"Китана" стала первой девушкой в спецназе "Бүркіт": что о ней известно

Девушка впервые принята в ряды боевого состава спецназа "Бүркіт" Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 5 ноября 2026 года, заявили в пресс-службе Нацгвардии:

"Впервые в ряды специального отряда "Бүркіт" Национальной гвардии МВД РК принята девушка-военнослужащая. Кымбат, известная под позывным "Китана", представляла Казахстан на международных соревнованиях, а теперь стала бойцом одного из самых элитных спецподразделений страны".

Как сообщается, путь Кымбат в "Бүркіт" начался с международных соревнований SWAT Challenge, прошедших в Дубае.

Она выступала в составе женской команды "Томирис", представлявшей Казахстан. В женской категории казахстанские спортсменки обошли соперниц и заняли первое место. В общем командном зачете они расположились на 18-й строчке, опередив ряд мужских команд.

В Нацгвардии отметили, что во время соревнований "Китана" проявила себя как меткий стрелок, чем привлекла внимание бойцов спецподразделения "Бүркіт".

Ей предложили пополнить ряды отряда. Девушка без долгих раздумий приняла предложение, став первой женщиной-бойцом в истории спецподразделения "Бүркіт".

Также в Нацгвардии рассказали, что за плечами Кымбат немало спортивных достижений:

Она шестикратная чемпионка Казахстана по рукопашному бою, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира, серебряный призер Кубка мира, чемпионатов Европы и Азии.

В джиу-джитсу она трижды становилась чемпионкой мира и Азии, а также двукратной чемпионкой Европы. В ММА завоевала титулы чемпионки Казахстана и Азии, по боевому самбо стала чемпионкой страны и бронзовым призером чемпионата мира.

Кроме того, на Всемирных полицейских играх Кымбат завоевала золотую медаль по дзюдо и серебряную по джиу-джитсу. Она является мастером спорта международного класса по рукопашному бою и джиу-джитсу, мастером спорта по самбо и ММА.

Сегодня, как добавили в Нацгвардии, главная цель Кымбат – успешно пройти испытание на краповый берет.

Если она добьется поставленной цели, то станет первой девушкой в истории Национальной гвардии, удостоенной права носить краповый берет.

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