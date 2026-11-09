Кто и какие награды получил от президента за успехи на Азиадах
Фото: akorda.kz
9 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев вручил ряду спортсменов государственные награды за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх, сообщает Zakon.kz.
Указом главы государства за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх награждены:
орденом "Парасат"
- Берульцева Софья Полихроновна – обладательница золотой медали по каратэ, город Астана;
орденом "Құрмет"
- Луценко Алексей Александрович – обладатель двух золотых медалей по велоспорту в индивидуальном и групповом зачете шоссейной гонки, город Астана
- Проходов Кирилл Дмитриевич – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
- Сертай Ерлік Асқарұлы – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
- Чернухин Иван Сергеевич – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана
- Яковлев Владислав Павлович – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Биғабыл Жоламан Куанышбекұлы – обладатель золотой медали по каратэ, город Астана
- Буркуталин Еркінғали Аманғалиұлы – обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе
- Ермуханбет Наиль Мадьярұлы – обладатель двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди мужчин в пара велоспорте, город Астана
- Калаус Анастасия Андреевна – обладательница двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди женщин в пара велоспорте, город Астана
- Кенжебек Диас Ерболатулы – обладатель золотой медали по пара плаванию, город Астана
- Кулмурза Бексултан Нурланулы – обладатель золотой медали по пара дзюдо, город Астана
- Нұрмаханұлы Ибрагим – обладатель золотой медали по пара дзюдо, город Астана
- Сеилбекова Актолкын Елтаевна – обладательница золотой медали по пара дзюдо, город Астана
- Сұлтанова Рината Станиславовна – обладательница золотой медали в индивидуальной шоссейной велогонке на 24 км, город Астана
- Токсанбаева Ясмина Турсыновна – участница марафонского забега в легкой атлетике, город Астана
- Тлеулес Тамирлан Мухтарулы – обладатель золотой медали по тхэквондо, город Астана
- Шарлаимов Вадим Вадимович – обладатель золотой медали в командном фехтовании, город Астана
- Шинбаев Кадырбек Айбекович – обладатель золотой медали по смешанным боевым единоборствам, город Актобе.
9 ноября глава государства на церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских пара игр поздравил призеров с выдающимся успехом.
Государство, по его словам, неизменно уделяет внимание развитию спорта. За последние пять лет на развитие спорта в стране направлено более 616 млрд тенге, и в целом, принимаемые меры приносят результаты.
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