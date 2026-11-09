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Кто и какие награды получил от президента за успехи на Азиадах

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 14:16 Фото: akorda.kz
9 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев вручил ряду спортсменов государственные награды за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх награждены:

орденом "Парасат"

  • Берульцева Софья Полихроновна – обладательница золотой медали по каратэ, город Астана;

орденом "Құрмет"

  • Луценко Алексей Александрович – обладатель двух золотых медалей по велоспорту в индивидуальном и групповом зачете шоссейной гонки, город Астана
  • Проходов Кирилл Дмитриевич – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
  • Сертай Ерлік Асқарұлы – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана
  • Чернухин Иван Сергеевич – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана
  • Яковлев Владислав Павлович – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Биғабыл Жоламан Куанышбекұлы – обладатель золотой медали по каратэ, город Астана
  • Буркуталин Еркінғали Аманғалиұлы – обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе
  • Ермуханбет Наиль Мадьярұлы – обладатель двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди мужчин в пара велоспорте, город Астана
  • Калаус Анастасия Андреевна – обладательница двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди женщин в пара велоспорте, город Астана
  • Кенжебек Диас Ерболатулы – обладатель золотой медали по пара плаванию, город Астана
  • Кулмурза Бексултан Нурланулы – обладатель золотой медали по пара дзюдо, город Астана
  • Нұрмаханұлы Ибрагим – обладатель золотой медали по пара дзюдо, город Астана
  • Сеилбекова Актолкын Елтаевна – обладательница золотой медали по пара дзюдо, город Астана
  • Сұлтанова Рината Станиславовна – обладательница золотой медали в индивидуальной шоссейной велогонке на 24 км, город Астана
  • Токсанбаева Ясмина Турсыновна – участница марафонского забега в легкой атлетике, город Астана
  • Тлеулес Тамирлан Мухтарулы – обладатель золотой медали по тхэквондо, город Астана
  • Шарлаимов Вадим Вадимович – обладатель золотой медали в командном фехтовании, город Астана
  • Шинбаев Кадырбек Айбекович – обладатель золотой медали по смешанным боевым единоборствам, город Актобе.

9 ноября глава государства на церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских пара игр поздравил призеров с выдающимся успехом.

Государство, по его словам, неизменно уделяет внимание развитию спорта. За последние пять лет на развитие спорта в стране направлено более 616 млрд тенге, и в целом, принимаемые меры приносят результаты.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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