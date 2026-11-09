Кто и какие награды получил от президента за успехи на Азиадах

9 ноября 2026 года Касым-Жомарт Токаев вручил ряду спортсменов государственные награды за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх, сообщает Zakon.kz.

Указом главы государства за высокие спортивные достижения на XX летних Азиатских играх и V Азиатских пара играх награждены:

орденом "Парасат"

Берульцева Софья Полихроновна – обладательница золотой медали по каратэ, город Астана;

орденом "Құрмет"

Луценко Алексей Александрович – обладатель двух золотых медалей по велоспорту в индивидуальном и групповом зачете шоссейной гонки, город Астана

Проходов Кирилл Дмитриевич – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана

Сертай Ерлік Асқарұлы – обладатель золотой медали командного соревнования по фехтованию, город Астана

Чернухин Иван Сергеевич – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана

Яковлев Владислав Павлович – обладатель золотой медали в парных соревнованиях по академической гребле, город Астана;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Биғабыл Жоламан Куанышбекұлы – обладатель золотой медали по каратэ, город Астана

Буркуталин Еркінғали Аманғалиұлы – обладатель золотой медали по смешанным боевым единборствам, город Актобе

Ермуханбет Наиль Мадьярұлы – обладатель двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди мужчин в пара велоспорте, город Астана

Калаус Анастасия Андреевна – обладательница двух золотых медалей в индивидуальной гонке на время и шоссейной гонке среди женщин в пара велоспорте, город Астана

Кенжебек Диас Ерболатулы – обладатель золотой медали по пара плаванию, город Астана

Кулмурза Бексултан Нурланулы – обладатель золотой медали по пара дзюдо, город Астана

Нұрмаханұлы Ибрагим – обладатель золотой медали по пара дзюдо, город Астана

Сеилбекова Актолкын Елтаевна – обладательница золотой медали по пара дзюдо, город Астана

Сұлтанова Рината Станиславовна – обладательница золотой медали в индивидуальной шоссейной велогонке на 24 км, город Астана

Токсанбаева Ясмина Турсыновна – участница марафонского забега в легкой атлетике, город Астана

Тлеулес Тамирлан Мухтарулы – обладатель золотой медали по тхэквондо, город Астана

Шарлаимов Вадим Вадимович – обладатель золотой медали в командном фехтовании, город Астана

Шинбаев Кадырбек Айбекович – обладатель золотой медали по смешанным боевым единоборствам, город Актобе.

9 ноября глава государства на церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских пара игр поздравил призеров с выдающимся успехом.

Государство, по его словам, неизменно уделяет внимание развитию спорта. За последние пять лет на развитие спорта в стране направлено более 616 млрд тенге, и в целом, принимаемые меры приносят результаты.