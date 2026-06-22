Сын заведующей детсада напал на спящего ребенка с канцелярским ножом: чем все закончилось

В Мангистауской области уволили директора детского сада, чей сын заходил в группы с канцелярским ножом. Шокирующий инцидент произошел в Жетыбае, передает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada.kz, Управление образования Мангистауской области провело проверку в детском саду "Жауқазын", которая подтвердила наличие инцидента между сыном директора и одного из воспитанников.

"20 апреля 2026 года во время дневного сна сын директора детского сада вошел в старшую группу "Көгершін", разбудил детей и нанес одному из воспитанников травму канцелярским ножом. В момент происшествия в группе отсутствовали воспитатель и помощник воспитателя. У воспитателя группы были получены объяснения, а также даны рекомендации по устранению выявленных нарушений законодательства и недостатков в работе", – сообщили в Управлении образования Мангистауской области.

Отдел образования Каракиянского района выпустил приказ о расторжении трудового договора с директором детского сада.

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 127 КоАП РК за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетнего директора детского сада и воспитателя группы оштрафовали.

Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).

Ранее сообщалось, что муж директора установил в туалете детского сада скрытые камеры.