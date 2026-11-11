Свыше 92 тысяч тонн нефти поставили на учет после проверки в Казахстане

Главная транспортная прокуратура Казахстана выявила нарушения налогового законодательства при транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Кенкияк – Кумколь" и "Атасу – Алашанькоу", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры 11 ноября 2026 года расписали подробности проверки.

Как оказалось, излишки нефти, возникающие при транспортировке из-за технологических особенностей и погрешностей измерения, не полностью отражались в бухгалтерском учете. В результате занижались активы и налоговые обязательства.

После представления прокуратуры Министерство энергетики и другие государственные органы были приняты меры для устранения нарушений.

"По итогам инвентаризации на бухгалтерский учет поставили более 92 тысяч тонн нефти. Также скорректировали налоговую отчетность и начислили 2,9 миллиарда тенге корпоративного подоходного налога". Главная транспортная прокуратура Казахстана

Кроме того, в бюджет поступило более 300 миллионов тенге налога на имущество, включая пеню.

О том, на сколько лет хватит нефти Казахстану, можно прочитать по этой ссылке.