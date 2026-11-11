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События

Свыше 92 тысяч тонн нефти поставили на учет после проверки в Казахстане

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 15:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главная транспортная прокуратура Казахстана выявила нарушения налогового законодательства при транспортировке нефти по магистральным трубопроводам "Кенкияк – Кумколь" и "Атасу – Алашанькоу", сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры 11 ноября 2026 года расписали подробности проверки.

Как оказалось, излишки нефти, возникающие при транспортировке из-за технологических особенностей и погрешностей измерения, не полностью отражались в бухгалтерском учете. В результате занижались активы и налоговые обязательства.

После представления прокуратуры Министерство энергетики и другие государственные органы были приняты меры для устранения нарушений.

"По итогам инвентаризации на бухгалтерский учет поставили более 92 тысяч тонн нефти. Также скорректировали налоговую отчетность и начислили 2,9 миллиарда тенге корпоративного подоходного налога".Главная транспортная прокуратура Казахстана

Кроме того, в бюджет поступило более 300 миллионов тенге налога на имущество, включая пеню.

О том, на сколько лет хватит нефти Казахстану, можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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