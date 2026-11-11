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События

Давид Лория сделал заявление после объявления отца в розыск

Григорий Лория, Давид Лория, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:24 Фото: Instagram/fcqyzyljar, Instagram/david_loriya
Известный казахстанский футболист, генеральный директор столичного ФК "Женис" Давид Лория сегодня, 11 ноября 2026 года, прокомментировал заявление Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) о своем отце. 72-летний Григорий Лория объявлен в международный розыск, сообщает Zakon.kz.

Давид Лория отметил, что в последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях распространяется информация, которая не имеет отношения к его профессиональной деятельности.

"Считаю необходимым подчеркнуть, что я не имею отношения к деятельности упоминаемых клубов и событиям, о которых сообщается в публикациях. Кроме того, хочу напомнить, что в соответствии с законодательством РК действует принцип презумпции невиновности, согласно которому никто не может считаться виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке", – заявил он в среду.

Гендиректор столичного футбольного клуба подчеркнул, что у него есть конкретные планы и инициативы, направленные на благо родного города, развитие спортивной инфраструктуры и популяризацию спорта.

"Считаю важным не только говорить о необходимости перемен, но и вносить реальный вклад в развитие футбола. В своей деятельности я всегда руководствовался и продолжаю руководствоваться искренним патриотизмом, ответственностью перед обществом и желанием работать на благо людей. Моя позиция остается неизменной: я открыт к работе, готов к диалогу и намерен продолжать реализацию своих планов", – заключил Давид Лория.

Ранее в АФМ заявили, что бывшего президента ФК "Кызылжар" Григория Лорию объявили в международный розыск.

Григорий Лория, розыск, АФМ, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 16:24

Фото: пресс-служба АФМ РК

В АФМ уточнили, что Григорий Лория подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге. В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета выделено 1,7 млрд тенге.

По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчетность. В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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