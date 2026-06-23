Столичный "Женис" возглавил Давид Лория

44-летний казахстанский футболист Давид Лория назначен на должность генерального директора столичного "Жениса", сообщает Zakon.kz.

Информация о назначении появилась 22 июня на официальном аккаунте столичного клуба в Instagram. Так, стало известно, что на посту генерального директора Давид Лория сменил Айдына Кожахмета. При этом Кожахмет продолжит работу в структуре столичного клуба в должности исполнительного директора.

Лория – уроженец Астаны, воспитанник клуба и трехкратный чемпион Казахстана в составе "Жениса". Он также принимал непосредственное участие в возрождении клуба, которое началось в 2021 году.

22 июня Федерация футбола Казахстана распространила информацию о том, что Талгат Байсуфинов принял решение покинуть пост главного тренера национальной сборной Казахстана.