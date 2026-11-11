Бывшего президента ФК "Кызылжар" Григория Лорию объявили в международный розыск: в чем его подозревают

Бывшего президента футбольного клуба "Кызылжар" Григория Лорию объявили в международный розыск, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 ноября 2026 года сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

"Департаментом АФМ по СКО объявлен в межгосударственный розыск Лория Григорий Отарович, 18.03.1954 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец Грузинской Республики, г. Гудауты, бывший президент ТОО "Футбольный клуб "Қызыл-Жар СҚ. Он подозревается в хищении бюджетных средств и уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 414 млн тенге", – говорится в сообщении.

В 2023 году на финансирование деятельности футбольного клуба из местного бюджета выделено 1,7 млрд тенге.

"По версии следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с главным бухгалтером и другими лицами, использовал фиктивные финансовые документы, организовал необоснованные перечисления денежных средств на личные счета, а также обеспечил внесение заведомо недостоверных сведений в бухгалтерскую и налоговую отчетность. В частности, в налоговых декларациях занижались доходы работников, фонд оплаты труда и совокупный годовой доход организации", – сообщили в АФМ.

Фото: АФМ РК

Там обращаются: если кому-то известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого лица, просьба сообщить в АФМ по телефону: + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть.

4 ноября 2026 года стало известно, что в Таиланде задержали казахстанца, объявленного в международный розыск в связи с его возможной причастностью к транснациональной преступной сети. Сообщалось, что государству был причинен ущерб в размере 560 833 701 тенге.