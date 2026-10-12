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Погода готовит неприятные сюрпризы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

Погода готовит неприятные сюрпризы: штормовое предупреждение объявили в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 20:06 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 13 октября 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке области Улытау ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

На востоке Алматинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 18 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются осадки (дождь, снег). В горных районах области туман. Ветер северо-восточный, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Днем на западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза, в горных районах области осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный, на западе, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. В Шымкенте в первой половине ночи ожидаются дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

По Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Ночью и утром в центре области Абай ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 13 октября ожидается преимущественно теплая и сухая погода.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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