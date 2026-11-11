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В Алматы пошел ноябрьский снег – фоторепортаж

ноябрьские осадки , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41 Фото: Zakon.kz
Еще вчера в южной столице было +17°С, а уже сегодня столбики термометров опустились до +7°С и с утра шел дождь. К вечеру алматинцев удивили первые снежинки. Неужели в Алматы наконец наступила настоящая поздняя осень? Подробнее – в фоторепортаже Zakon.kz.

Горожане привыкли к резким сезонным перепадам температур. И все же первый снег, как и весенняя оттепель с появлением подснежников, неизменно вызывают удивление и по-детски искреннюю радость.

город, снег осенью, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Фото: Zakon.kz

Еще с конца прошлой недели синоптики предупреждали жителей Алматы и Алматинской области о предстоящем похолодании и осадках в виде дождя с переходом в снег.

"Жителей и гостей города Алматы с 7 по 13 ноября ожидает переменчивая погода. Теплая и преимущественно сухая погода в начале периода сменится дождями, похолоданием и ночными заморозками к концу недели. 12 ноября временами ожидаются осадки – дождь с переходом в снег, особенно в верхней части города. 13 ноября осадки прекратятся, однако ночью ожидаются заморозки до -1-3°С", – предупреждали синоптики 6 ноября.
снег, Алматы, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Фото: Zakon.kz

город, снег осенью, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Фото: Zakon.kz

И вот 11 ноября, после почти суток дождливой погоды, в Алматы пошел ноябрьский снег. Сначала снежинки закружились в верхней части города, а спустя некоторое время снег добрался и до других районов южной столицы.

ноябрь город, снег осенью , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Фото: Zakon.kz

Примечательно, что почти летнее тепло сохранялось в Алматы вплоть до 10 ноября. Сухая и солнечная погода радовала горожан и гостей южной столицы даже в минувшие выходные.

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Однако ноябрь все же напомнил о себе похолоданием, которое, похоже, знаменует приход настоящей поздней осени.

город, снег осенью, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Фото: Zakon.kz

Судя по тому, что происходит за окном накануне окончания рабочего дня, вечерний час пик в Алматы обещает быть непростым.

город, снег осенью, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Фото: Zakon.kz

На дорогах, вероятно, образуются заторы, а общественный транспорт будет переполнен.

снег, Алматы, дорога, ноябрь, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Фото: Zakon.kz

, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Уже сейчас на улицах наблюдается слякоть, на остановках собираются толпы пассажиров, а в автобусах настолько много людей, что окна запотели от тепла и дыхания.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41
"Ура, снег!": алматинцы радуются снежной сказке над дождливым городом
город, снег осенью, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 17:41

Фото: Zakon.kz

Вскоре тысячи офисных работников отправятся домой, и погода может еще больше осложнить привычную дорогу с работы. Синоптики предупредили казахстанцев о снегопадах, дождях и тумане, которые накроют почти весь Казахстан 12 ноября 2026 года.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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